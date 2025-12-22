تجربة فاخرة للتصميم الإيطالي مع عروض ناتوزي إيطاليا ضمن مهرجان دبي للتسوّق

ابوظبي - سيف اليزيد - تدعو ناتوزي إيطاليا عشّاق التصميم الراقي إلى استكشاف عروضها الموسمية الحصرية ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، حيث يلتقي الإبداع الإيطالي العريق بروح الحداثة المعاصرة.

وتستمر العروض حتى 29 يناير 2026، مقدّمة تشكيلة مختارة من قطع الأثاث الراقية بأسعار استثنائية، تجمع بين الأناقة الخالدة والوظيفة العصرية، في فرصة مثالية لاقتناء قطع مميّزة تضيف لمسة فنية فريدة إلى المنازل.

وتكشف مجموعة مهرجان دبي للتسوّق عن تصاميم ناتوزي إيطاليا التي تتميّز بالراحة المتقنة والأسلوب المعاصر، حيث تتصدّر الأرائك المعيارية الأيقونية المشهد، ومن أبرزها أريكة كالت المصممة بجلد بيانكو أوتيكو الفاخر، وأريكة بورغيزي ذات الحضور النحتي وتكويناتها المرنة التي تتلاءم مع مختلف المساحات الحديثة.

كما تضم التشكيلة تصاميم راقية أخرى مثل ميلانو، وبوتانيكا، وليفانت، التي تعكس توازناً متناغماً بين الراحة الفائقة واللمسات الجمالية المميزة للعلامة الإيطالية.

وتعزّز ناتوزي إيطاليا عروضها بتشكيلة أنيقة لغرف النوم، يتقدّمها سرير دولتشي فيتا، الذي يجمع بين دفء الأقمشة الراقية ولمسات التصميم المميزة التي تشتهر بها العلامة، مؤكدة التزامها بتقديم تجربة متكاملة لعشّاق الفخامة والذوق الرفيع.

تجسّد أريكة أوبلو (Oblò) من تصميم ماوريتسيو مانزوني دفء الاحتضان كما يوفّر تصميمها توازناً مثالياً بين الجمال والوظيفة، بتصميم انسيابي وهيكل معدني عصري يناسب مختلف المساحات. يمكن استخدام كل وحدة كقطعة مستقلة، مما يضمن تنوعًا يناسب تخطيطات الغرف المختلفة.. وتعبّر أريكة أوبلو عن فلسفة ناتوزي إيطاليا التي تمزج بين الابتكار والحرفية الإيطالية، لتقدّم قطعة أثاث تجمع بين الراحة البصرية والعملية، وتشكّل إضافة أنيقة تنسجم بسلاسة مع أنماط الديكور الحديثة والمتنوعة.

كما تشمل العروضات تشكيلة أنيقة من قطع الطعام والإكسسوارات التي تعكس فلسفة العلامة القائمة على الجمع بين التصميم المعاصر والحرفية الإيطالية الرفيعة. وتأتي هذه المجموعة لتكمّل حلول التأثيث المتكاملة التي تقدّمها العلامة لعشّاق الأناقة والتميّز.

وتتصدّر التشكيلة طاولة فويَاج ذات التصميم المعماري اللافت، بسطحها الزجاجي البيضاوي وقاعدتها المعدنية الذهبية التي تضفي حضوراً راقياً وفخماً على مساحات الطعام. كما تضم العروض طاولات أمبر التي تمزج بتناغم بين الزجاج والمعدن والخشب، مقدّمة لمسات عصرية تعبّر عن ذوق تصميمي متوازن.

وتكتمل المجموعة بقطع مختارة بعناية، من بينها طاولات موندريان الجانبية التي تضيف بعداً فنياً إلى المساحات الداخلية، إلى جانب مرآة واي ثمانية (Y008)المصنوعة من خشب والمصممة بعناية لتعزيز الإحساس بالاتساع وإضفاء لمسة جمالية متناغمة على مختلف أنماط الديكور الداخلي.

أريكة ديب

من إبداع نيكا زوبانك، تتألق أريكة ديب بتصميمها المبتكر المستوحى من حركة الأمواج، مما يضفي عليها لمسة من الفخامة والراحة حيث تجمع التكوينات المعيارية القابلة للتخصيص والخطوط الانسيابية، لتقدم تجربة استرخاء فاخرة في أجواء بحرية هادئة.

أريكة سيمبل

أريكة سيمبل من ناتوزي هي أكثر من مجرد أريكة. من ابتكار مركز تصميم ناتوزي، تتميز بتصميمها العملي الذي يتيح تحويلها بسهولة من أريكة إلى سرير، مما يجعلها قطعة أثاث متعددة الاستخدامات لا غنى عنها تلبي احتياجات المساحات المعاصرة.

وتشمل المجموعة أيضاً حلول راحة متقدمة، مثل مقاعد سيغول (SEAGULL) المزوّدة بآلية استرخاء كهربائية توفر تجربة جلوس فائقة السلاسة، إلى جانب أريكة إيزي (EASY) التي تجمع بين الراحة القصوى والمرونة الاستثنائية بفضل آلية التحويل المبتكرة التي تتيح تحويلها إلى سرير مريح دون أي مجهود. ويمنح تصميمها الأنيق بخطوطه الانسيابية مزيجاً متناغماً من الجمال والوظيفية، مما يعكس التزام ناتوزي إيطاليا بالتصميم الذكي الذي يتماشى مع متطلبات الحياة العصرية.لا تفوت فرصة تجربة الراحة التي لا تضاهى مع ناتوزي ايطاليا.

للمزيد من المعلومات والتفاصيل تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لناتوزي في دبي أو أبوظبي أو زيارة موقعنا على الرابط التالي: https://westernfurniture.ae/natuzzi-italia أو الاتصال بنا على الأرقام 97143377152، 97143380777، 97126444048.

"مادة إعلانية"