انت الان تتابع خبر الاعمار والتنمية يعلن مبادرة لـ"انهاء الجمود" بملف مرشح رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ائتلاف الإعمار والتنمية، عقد اجتماعا دوريا اعتياديا في مكتب محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات المشهد السياسي الوطني، ومراجعة دقيقة لنتائج جولات الحوار المكثفة التي قادها الائتلاف مع مختلف الشركاء والقوى الوطنية ابان المدة الماضية، فضلا عن تحديد رؤيته لادارة الدولة للمرحلة المقبلة".



وأضاف انه "في إطار مساعيه الجادة لكسر حالة الانسداد السياسي، اعلن المجتمعون عن توصل الائتلاف الى بلورة مبادرة وطنية متكاملة صممت خصيصا لتفكيك العُقد التي تحول دون التوافق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء".

ان "هذا الحراك النوعي يؤدي الى انهاء حالة الركود التي خيمت على المشهد السياسي، حيث من المؤمل عرض تفاصيل المبادرة على طاولة "الإطار التنسيقي" في اجتماعه المقرر يوم غدٍ".

وأوضح ان "مبادرة الائتلاف الوطنية تمثل استشعارا من قيادته بالمسؤولية تجاه حسم الاختيارات وفق الاستحقاقات الدستورية، وإيمانا بضرورة المضي نحو تشكيل حكومة قادرة على ملامسة تطلعات الجماهير وتحويل آمالهم في الإصلاح والاستقرار إلى واقع ملموس ".