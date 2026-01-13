رئيس الاستثمار في Bitwise يصف حظر بيتكوين في خطط 401(k) بـ“السخيف” مع تصاعد ضغوط وارن على هيئة الـSEC

تام شمس - الثلاثاء 13 يناير 2026 08:54 مساءً - انتقد مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise، القيود المفروضة على إدراج بيتكوين في خطط التقاعد من نوع 401(k)، واصفًا إياها بأنها “سخيفة”، وذلك بالتزامن مع ضغط السيناتورة الأميركية إليزابيث وارن على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بشأن مخاطر إدخال العملات الرقمية إلى هذه الخطط.

وقال هوغان إن الزعم بأن بيتكوين لا تصلح للاستثمار أو لخطط 401(k) بسبب تقلباتها السعرية يتجاهل حقيقة أن بعض الأسهم تشهد تقلبات أكبر. وجاءت تصريحاته في اليوم نفسه الذي طالبت فيه وارن هيئة الـSEC بتوضيحات حول كيفية الحد من المخاطر المرتبطة بالسماح بالاستثمار في العملات الرقمية ضمن صناديق التقاعد.

وفي أغسطس من العام الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجّه وزارة العمل إلى إعادة تقييم القيود المفروضة على الأصول البديلة في خطط المساهمات المحددة، ما فتح الباب أمام إدراج العملات الرقمية ضمن خطط التقاعد 401(k).

وخلال مقابلة مع Investopedia Express Live يوم الاثنين، هوغان محاولات سابقة لمنع الاستثمار في بيتكوين (BTC) سواء من قبل شركات إدارة أصول مثل Vanguard أو عبر نصائح تنظيمية تحذّر من إدراجها في خطط 401(k) بأنها “غير منطقية”.

وقال: “هذه مجرد فئة أصول أخرى. هل ترتفع وتهبط؟ نعم بالتأكيد. هل تنطوي على مخاطر؟ نعم. لكنها في الواقع كانت أقل تقلبًا خلال العام الماضي من سهم إنفيديا، ومع ذلك لا نرى أي قواعد تمنع مزوّدي خطط 401(k) من إتاحة الاستثمار في سهم إنفيديا”.

قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise، مات هوغان، إن بيتكوين قد تكون أقل تقلبًا من بعض الأسهم، واصفًا القيود المفروضة على الاستثمار فيها بأنها “سخيفة”. المصدر:

وأشار إلى أن أسهم شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة إنفيديا هبطت إلى نحو 94.31 دولارًا في أبريل 2025، قبل أن تقفز إلى أكثر من 207 دولارات في أكتوبر، أي تقلب سعري بنحو 120%. في المقابل، تراوح سعر بيتكوين بين 76 ألف دولار في أبريل و126,080 دولارًا في أكتوبر، أي تقلب بنحو 65%.

ويُعد إدراج العملات الرقمية في خطط 401(k) فرصة طالما سعت إليها شركات الكريبتو للوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد وتعزيز شرعية الأصول الرقمية ضمن النظام المالي.

وارن تطالب الـSEC بإجابات حول العملات الرقمية في خطط التقاعد

في المقابل، تطالب السيناتورة إليزابيث وارن هيئة الـSEC بتوضيح كيفية الحد من المخاطر التي قد تواجه خطط 401(k) في حال استثمرت في “أصول بديلة” مثل العملات الرقمية.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت يوم الاثنين، قالت وارن إن إدراج العملات الرقمية في خطط التقاعد قد لا يحقق نتائج أفضل للمشاركين، بسبب الرسوم والتكاليف المرتفعة “التي غالبًا ما ترافق هذه الأصول”، إلى جانب تقلباتها السعرية.

وأضافت: “بالنسبة لمعظم الأميركيين، تمثل خطط 401(k) شريان أمان للتقاعد، وليست ساحة للمخاطر المالية. السماح بإدخال العملات الرقمية إلى حسابات التقاعد الأميركية يخلق بيئة خصبة لخسائر كبيرة تطال العمال والعائلات”.

وطالبت وارن رئيس هيئة الـSEC بول أتكينز بتوضيح ما إذا كانت الهيئة تأخذ تقلبات العملات الرقمية في الحسبان عند الإشراف على كيفية تعامل الشركات المدرجة وخطط التقاعد مع هذه الأصول. كما تساءلت عمّا إذا كانت الهيئة قد قيّمت ممارسات التلاعب في أسواق الكريبتو، وما إذا كانت ستنشر أبحاثًا ومواد تعليمية لرفع وعي المستثمرين.

إدراج العملات الرقمية في 401(k) قد يصبح أمرًا طبيعيًا بمرور الوقت

وبعيدًا عن الأمر التنفيذي لترامب، أعلنت إدارة أمن مزايا الموظفين التابعة لوزارة العمل في مايو تبنّي موقف “محايد، لا مؤيد ولا معارض” تجاه إدراج العملات الرقمية في خطط 401(k)، بعد سحب توجيه صدر عام 2022 كان يثني عن هذه الخطوة.

وقال هوغان إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مزوّدو خطط 401(k) سيبدؤون الاستثمار في العملات الرقمية خلال عام 2026، لكنه يتوقع أن يحدث ذلك في نهاية المطاف وأن يصبح أمرًا اعتياديًا.

وأضاف: “هذه مؤسسات بطيئة الحركة بطبيعتها، لكننا نسير في هذا الاتجاه، وفي النهاية سيصبح الأمر طبيعيًا مثل بقية فئات الأصول وهذا هو المسار الصحيح”.