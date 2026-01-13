الخزامى التجارية السعودية توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 25% من شركة الأكل الفريد

قال بنك جيه بي مورجان تشيس يوم الثلاثاء إن أرباحه في الربع الرابع ارتفعت بنسبة 9% على أساس معدل، في وقت يواصل فيه البنك الاستفادة على نطاق واسع من قوة الاقتصاد الأمريكي في كل من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار.

وحقق البنك أرباحًا بلغت 13.03 مليار دولار، أو ما يعادل 4.63 دولار للسهم. وشملت النتائج أثرًا استثنائيًا لمرة واحدة بقيمة 60 سنتًا للسهم، ناتجًا عن استحواذ جيه بي مورجان تشيس على محفظة بطاقات الائتمان Apple Card من بنك مورجان ساكس.

ويعود ذلك إلى قيام البنك بإضافة مخصصات خسائر قروض بقيمة 2.2 مليار دولار إلى ميزانيته العمومية لتغطية المخاطر المرتبطة بالاستحواذ على Apple Card، وهي أموال يحتفظ بها البنك لمواجهة أي خسائر محتملة.

وباستثناء مخصصات خسائر القروض، بلغ ربح جيه بي مورجان تشيس 5.23 دولار للسهم الواحد. وكان محللون يتوقعون ربحًا قدره 4.85 دولار للسهم، وفقًا لبيانات FactSet، إلا أن بعض المحللين لم يقوموا بتحديث توقعاتهم بعد إعلان البنك استحواذه على محفظة Apple Card الأسبوع الماضي.

وفي بيان، عبّر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون عن تفاؤله إزاء الوضع العام للاقتصاد الأميركي.

وقال ديمون: «على الرغم من أن أسواق العمل شهدت بعض التراجع، فإن الأوضاع لا تبدو في مسار تدهور». وأضاف: «في الوقت نفسه، يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات في وضع صحي بشكل عام. وقد تستمر هذه الظروف لبعض الوقت، لا سيما مع استمرار التحفيز المالي، وفوائد تخفيف القيود التنظيمية، والسياسة النقدية الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت إيرادات البنك خلال الربع إلى 45.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أسهم البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، بنحو 3% في تعاملات صباح الثلاثاء لتصل إلى 314.74 دولار.

ويفتتح جيه بي مورجان تشيس، إلى جانب بنك نيويورك ميلون، موسم إعلان نتائج البنوك هذا الأسبوع. وبينما يركز المستثمرون على تقييم صحة وول ستريت، قد تتشتت أنظارهم بسبب التطورات الأخيرة في واشنطن. إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه يرغب في فرض سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%، ويدعم مشاريع قوانين في الكونغرس لتحقيق ذلك.

من جهته، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأحد إن وزارة العدل الأميركية قامت بتوجيه مذكرات استدعاء للبنك المركزي وهددته بتوجيه لائحة اتهام جنائية على خلفية شهادته هذا الصيف بشأن أعمال تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي.

ويمثل هذا الإجراء تصعيدًا غير مسبوق في المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤسسة مستقلة لطالما انتقدها الرئيس بسبب عدم خفضها سعر الفائدة الرئيسي بالقدر الذي يفضله.