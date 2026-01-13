ترامب يريد من شركات التكنولوجيا “تحمّل تكاليفها” مع تصاعد الطلب على الكهرباء

تام شمس - الثلاثاء 13 يناير 2026 08:54 مساءً - تعهّد الرئيس الأميركي Donald Trump بإلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بتحمّل كلفة استهلاكها من الطاقة، لمنع تحميل الأميركيين العاديين فواتير كهرباء أعلى.

وقال ترامب، الثلاثاء، عبر منصته Truth Social: “لا أريد أبدًا أن يدفع الأميركيون فواتير كهرباء أعلى بسبب مراكز البيانات”.

وألقى باللوم على الديمقراطيين في ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية، متعهدًا بالعمل مع عمالقة التكنولوجيا الأميركيين “لضمان التزامهم تجاه الشعب الأميركي”، على أن يُعلن عن تفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ارتفع متوسط سعر الكهرباء لكل كيلوواط/ساعة في الولايات المتحدة بنحو 40% خلال السنوات الخمس الماضية. وتختلف زيادات الأسعار بشكل كبير بين الولايات ومناطق المرافق، متأثرة بتكاليف الوقود واستثمارات الشبكات والأطر التنظيمية المحلية، وفق بيانات الطاقة الأميركية.

وأشار الرئيس إلى أن Microsoft التي قال إن فريقه يعمل معها ستُجري تغييرات كبيرة بدءًا من هذا الأسبوع “لضمان ألا يتحمّل الأميركيون كلفة استهلاكها للطاقة عبر فواتير أعلى”. ولم تؤكد مايكروسوفت علنًا هذه التغييرات، ولم يتضح فورًا ما الإجراءات المقصودة.

وأضاف ترامب: “نحن الدولة ‘الأكثر سخونة’ في العالم، والأولى في الذكاء الاصطناعي. مراكز البيانات مفتاح هذا الازدهار، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى التي تبنيها يجب أن ‘تدفع تكاليفها بنفسها’”.

تصاعد الطلب على طاقة مراكز البيانات

في عام 2025، شكّل طلب مراكز البيانات في الولايات المتحدة نحو 5.2% من إجمالي استهلاك الكهرباء (224 تيراواط/ساعة)، بزيادة 21% على أساس سنوي، وفق Visual Capitalist.

وبحلول 2030، تتوقع McKinsey & Company أن يتجاوز استهلاك مراكز البيانات 600 تيراواط/ساعة، أي نحو 11.7% من إجمالي الكهرباء الأميركية.

وتشير تقديرات International Energy Agency إلى أن الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ينمو بنحو 30% سنويًا، مقارنة بـ9% لأحمال الخوادم التقليدية. وتمثل أنظمة التبريد 30% إلى 40% من استهلاك الطاقة في المرافق، بينما تستهلك الخوادم ومعدات تقنية المعلومات نحو 40% إلى 60%.

من المتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للطاقة في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2030. المصدر: Visual Capitalist

استهلاك تعدين بيتكوين للطاقة

يُعد تعدين بيتكوين نشاطًا كثيف الاستهلاك للطاقة، إذ يعتمد على مراكز بيانات ضخمة لمعالجة الحسابات. ولا يزال القطاع مثار جدل بين صانعي السياسات ومحللي الطاقة؛ فمنتقدوه يرون أنه يضغط على الشبكات المحلية، بينما يقول العاملون فيه إن الأثر مُبالغ فيه.

الأسبوع الماضي، قارن خبير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية Daniel Batten بين الارتفاع الوطني في فواتير الكهرباء الأميركية خلال 2021–2024 وبين ولاية تكساس ذات التركّز المرتفع لتعدين بيتكوين، وخلص إلى تشابه المسارين. وقال: “لا تُظهر البيانات ولا الدراسات المُحكّمة دليلًا على أن تعدين بيتكوين يرفع فواتير المستهلكين”.

في المقابل، يُخالف باحثون ومجموعات ضغط أخرى هذا الرأي، مشيرين إلى اختناقات محلية في الشبكات وتكاليف بنية تحتية في مناطق ذات كثافة تعدين مرتفعة. ويؤكد مؤيدو تعدين بيتكوين أنه قد يقدّم فوائد بيئية، مثل تخفيف اختناقات الطاقة المتجددة على الشبكة، وتمويل البحث والتطوير للطاقة الخضراء، والحد من انبعاثات الميثان الضارة.