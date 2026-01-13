تقول أوساط أكاديمية إن مخاوف البنوك بشأن العملات المستقرة ليست سوى “أساطير غير مثبتة”

تام شمس - الثلاثاء 13 يناير 2026 08:54 مساءً - يرى المحاضر والمؤلف في مجال العملات الرقمية، عميد ملكان، أن القطاع المصرفي الأميركي يروّج لما وصفه بـ“الأساطير” حول عوائد العملات المستقرة بهدف حماية مصالحه، مؤكدًا أن على الكونغرس إعطاء الأولوية للمستهلكين بدلًا من البنوك شديدة الربحية.

وقال ملكان، وهو أستاذ غير متفرغ في كلية كولومبيا للأعمال، في منشور على منصة X يوم الاثنين: “أشعر بخيبة أمل لأن تشريعات هيكلة سوق العملات الرقمية تبدو معلّقة بسبب مسألة عوائد العملات المستقرة. معظم المخاوف المتداولة في واشنطن مبنية على أساطير غير مدعومة بأدلة.”

وأضاف أن تمرير تشريعات هيكلة سوق العملات الرقمية في واشنطن “أصبح يبدو وكأنه يعتمد جزئيًا على مسألة ما إذا كان ينبغي لمُصدري العملات المستقرة مشاركة عوائدهم الاقتصادية مع أطراف ثالثة”.

ويتمحور الخلاف الأساسي حول ما وصفه بـ“عنق زجاجة العوائد”، أي الجهة التي يحق لها الاستفادة من الفوائد المتأتية من احتياطيات العملات المستقرة.

وقد وصفت جماعات الضغط المصرفية هذا الأمر بأنه “ثغرة” يجب إغلاقها، إذ تخشى من أن تمكين المستخدمين من تحقيق عوائد شبه خالية من المخاطر بنحو 5% على العملات المستقرة قد يؤدي إلى سحب مليارات الدولارات من الحسابات المصرفية منخفضة الفائدة، ما قد يتسبب في “هروب الودائع” ويزعزع استقرار البنوك المجتمعية، بحسب ما أوضحه الخبير التقني بول بارون يوم السبت.

لكن ملكان طرح عدة حجج مضادة لمخاوف القطاع المصرفي.

نمو العملات المستقرة لا يضر بودائع البنوك

جادل ملكان بأن الافتراض القائل إن نمو العملات المستقرة لا بد أن يؤدي إلى تراجع ودائع البنوك هو افتراض خاطئ.

ففي الواقع، قد يؤدي انتشار العملات المستقرة إلى زيادة الودائع المصرفية، إذ إن معظم الطلب عليها يأتي من خارج الولايات المتحدة. وبما أن المُصدرين ملزمون بالاحتفاظ باحتياطياتهم في سندات الخزانة والودائع المصرفية، فإن ذلك قد يعزز النشاط المصرفي بشكل عام.

وأضاف أن المنافسة من العملات المستقرة لن تضر بعمليات الإقراض، بل ستؤثر أساسًا على أرباح البنوك. وأشار إلى أن البنوك تستطيع المنافسة من خلال رفع أسعار الفائدة على ودائع العملاء. حاليًا، يبلغ متوسط عائد حسابات التوفير في الولايات المتحدة 0.62% فقط، وفقًا لبيانات BankRate.

كما لفت ملكان إلى أن البنوك لم تعد المصدر الرئيسي للائتمان، إذ تشير بعض التقديرات إلى أنها توفّر نحو 20% فقط من الإقراض في الولايات المتحدة. أما الجزء الأكبر فيأتي من مصادر غير مصرفية مثل صناديق أسواق المال والائتمان الخاص، والتي قد تستفيد من انتشار العملات المستقرة عبر خفض تكاليف المدفوعات وتراجع عوائد سندات الخزانة.

المدّخرون يستحقون الاهتمام إلى جانب المقترضين

وشكك ملكان أيضًا في الادعاءات القائلة إن البنوك المجتمعية والإقليمية هي الأكثر عرضة للتضرر من تبني العملات المستقرة.

وقال: “البنوك الكبيرة، أو ما يُعرف ببنوك مراكز المال، هي الأكثر هشاشة في هذا السياق”.

وأضاف: “السبب الوحيد لاستمرار هذه الأسطورة هو الترويج لها من تحالف غير مقدس بين بنوك كبرى تسعى لحماية أرباحها، وشركات ناشئة في مجال العملات الرقمية تحاول بيع خدماتها للبنوك الصغيرة”.

وشدد ملكان على أن المدّخرين يستحقون الاهتمام بقدر المقترضين. وبرأيه، فإن منع مُصدري العملات المستقرة من مشاركة العوائد سيؤدي إلى حماية أرباح البنوك على حساب المدّخرين، رغم أن كليهما يلعب دورًا أساسيًا في اقتصاد صحي.

إعطاء الأولوية للمستهلكين بدل أرباح البنوك

وخلص الأكاديمي إلى أن على الكونغرس إعطاء الأولوية للابتكار وحماية المستهلكين بدل الدفاع عن أرباح البنوك الكبرى.

وقال: “معظم المخاوف التي يطرحها القطاع المصرفي في هذا الشأن غير مثبتة ولا تستند إلى أدلة. لقد قام الكونغرس حتى الآن بعمل جيد في تقديم التقدم الأميركي على المصالح المؤسسية، ولا ينبغي أن يتوقف الآن”.

من جانبه، ذكّر المحامي والمرشح لمجلس الشيوخ جون ديتون متابعيه على منصة X يوم الاثنين بأن أعضاء مجلس الشيوخ يتعرضون لضغوط من جماعات الضغط المصرفية لمنع منصات طرف ثالث، مثل Coinbase، من تقديم عوائد على العملات المستقرة.

وقال: “البنوك ليست أصدقاءكم. وكذلك السياسيون المحترفون […] الذين يدعمونها”.

وأفادت تقارير بأن Coinbase لوّحت بسحب دعمها لقانون CLARITY Act في حال فرض قيود على مكافآت العملات المستقرة تتجاوز متطلبات الإفصاح.