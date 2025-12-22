إيران تعدم شابا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن إيران أعدمت، اليوم السبت، شابا، أدين بالتجسس لصالح المخابرات والجيش الإسرائيليين.

وحدد التلفزيون الرسمي الإيراني الشاب الذي تم إعدامه بأنه أجيل كيشافارز (27 عاما) كان طالبا في الهندسة المعمارية، قائلا إنه قام بــ"تعاون استخباراتي وثيق مع الموساد والتقط صورا لمناطق عسكرية وأمنية إيرانية".

وتم إلقاء القبض على كيشافارز بينما كان يلتقط صورا لمقر عسكري في مدينة أورمية شمال غرب إيران، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة طهران في مايو/أيار. واتهم بتنفيذ أكثر من 200 مهمة مماثلة لصالح الموساد في مختلف المدن في إيران، بما في ذلك طهران.

وذكر التقرير أن المحكمة العليا أيدت حكما صادرا بإعدامه.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران أعدمت 11 شخصا بعد إدانتهم بالتجسس منذ الحرب التي شنتها إسرائيل ضد إيران في حزيران/ يونيو واستمرت 12 يوما، مما أسفر عن مقتل حوالي 1100 شخص، من بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون. وردا على ذلك، أسفر وابل من الصواريخ الإيرانية عن مقتل 29 شخصا في إسرائيل.

المصدر : وكالات