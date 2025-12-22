أن بي ايه: 47 نقطة من برونسون في فوز نيكس على هيت

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل صانع الالعاب جايلن برونسون 47 نقطة، هي الاعلى له هذا الموسم، وقاد فريقه نيويورك نيكس للفوز على ميامي هيت 132 125 الأحد في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وأضاف برونسون إلى رصيده التهديفي 8 تمريرات حاسمة و3 متابعات، خلال أمسية توجها برقم قياسي شخصي على صعيد النقاط في معقل نيكس على ملعب "ماديسون سكوير غاردن".

وبهذا الفوز الثامن في تسع مباريات، رفع نيكس رصيده إلى 20 فوزا مقابل 8 هزائم في المنطقة الشرقية، ليحتل المركز الثاني خلف ديترويت بيستونز (22 6).

وتشمل هذه السلسلة الرائعة فوز نيكس بكأس الدوري الأسبوع الماضي، منهيا بذلك فترة عجاف استمرت 52 عاما.

في المقابل، برز في صفوف هيت النجم كيلو وير بتسجيله 28 نقطة والتقاطه 19 متابعة.

وهي الخسارة السابعة لهيت في مبارياته الثماني الاخيرة، ليقبع في المركز الثامن في الشرقية برصيد 15 فوزا مقابل 14 هزيمة.

وفي أتلانتا، حقق شيكاغو بولز أعلى رصيد من النقاط في الدوري منذ بداية الموسم، بعدما صمد أمام محاولات هوكس للعودة في مباراة متقاربة، ليفوز بنتيجة 152 150.

ورغم تألق الثنائي جايلن جونسون وتراي يونغ بتسجيل الاول 36 نقطة والثاني 35، إلّا أن ذلك لم يكن كافيا لإيقاف الهجوم الكاسح لبولز بقيادة الليتواني الاميركي ماتاس بوزيليس صاحب 28 نقطة، فيما أضاف كوبي وايت 21 نقطة والأسترالي جوش غيدي 12.

وفاز سان أنتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 124 113.