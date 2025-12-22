وفاة سائحة في حادث تصادم بين مركبين سياحيين في الأقصر

ابوظبي - سيف اليزيد - قضت سائحة إيطالية مساء الأحد إثر حادث تصادم بين مركبين سياحيين في محافظة الأقصر بجنوب مصر، وفقا لوزارة النقل المصرية ووسائل إعلام إيطالية.

وأكدت وزارة النقل المصرية في بيان تصادم فندقين عائمين بنهر النيل في محافظة الأقصر بجنوب مصر أثناء إبحارهما بين مدينتي الأقصر وأسوان السياحيتين.

وأشار البيان إلى "تهشم كبائن" في أحد الفندقين العائمين وتضرر الآخر، فيما تمت إحالة الواقعة إلى النيابة.

وأفادت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء بمقتل سائحة إيطالية تبلغ 47 عاما بعد نقلها للمستشفى عقب إصابتها في الحادث.