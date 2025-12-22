كنانة مكان حبيب إلي القلب وذاكرة أيام محتشدة بالمعاني ..

■ عند زيارة كنانة تتوقف سيرة الأيام الندّية عند محراب وساحة ومئذنة مسجد كنانة العتيق .. هنا حيث صافحت آذانَنا كلماتُ الشيخ الراحل محمد الفضل في أول جمعة من يوم 30 يونيو 1989 .. من علي منبر الجمعة في ذلك اليوم وقف الشيخ محمد الفضل بقامته المديدة وكلماته الفصيحة والواثقة وهو يحذر من أي تجاوز لعقيدةوشريعة الله التي يتكئ عليها السودانيون منذ قرون .. قال محذراً قادة الانقلاب يومها : ستخسرون الشعب وقواه الحيّة إن حدتم عن طريقة الشريعة الإسلامية السمحاء..

■ عاش الشيخ محمد الفضل منافحاً ومناصحاً من منبره حتي غادر الدنيا وهو علي العهد مع ربه ودربه القويم ..

■ عدنا إلي كنانة لزيارة أرحامٍ لنا وأصهار باعدت بيننا وبينهم مشاغل الحياة و لهاث الدنيا الذي لاينتهي ..

■ ومع هذا كانت تعقيدات الظروف القاسية التي تعيشها كنانة حاضرة .. مشاغل سنعود لها تفصيلاً ..

■ رحم الله الشيخ محمد الفضل وأحسن إليه ..

■ وتحية لكل الذين جمعتنا معهم كنانة البقعة التي ظلت حاضرة في دواخلنا لعقود .. وستبقي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد