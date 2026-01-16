أمم إفريقيا: بطاقة تعريف منتخب السنغال

الرياص - اسماء السيد - الرباط : في ما يلي بطاقة تعريف منتخب السنغال المؤهل لخوض المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ضد المغرب المضيف الأحد في العاصمة الرباط:

الطريق الى المباراة النهائية:

دور المجموعات: تصدّرت المجموعة الرابعة بفوزها على بوتسوانا 3 0، وتعادلها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية 1 1، وفوزها على بنين 3 0. في ثمن النهائي، فازت على السودان 3 1، وفي ربع النهائي تغلبت على مالي 1 0، وفي نصف النهائي فازت على مصر بالنتيجة ذاتها.

الهدافون: هدفان باب غي، نيكولاس جاكسون، ساديو مانيه، شريف ندياي. هدف واحد حبيب ديالو، إبراهيم مباي، إيليمان نداي، عبدولاي سيك.

القائد: لاعب الوسط ادريسا غي (بسبب غياب المدافع خاليدو كوليبالي للإيقاف).

المدرب: باب تياو (السنغال).

التصنيف: المركز الثاني قاريا، 19 عالميا.

الظهور السابق: 17 مرة.

أفضل إنجاز: التتويج باللقب عام 2022.

أكبر فوز: أمام إثيوبيا 5 1 (1965).

أثقل خسارة: أمام أنغولا 1 3 (2008).

لقب المنتخب: "أسود التيرانغا".