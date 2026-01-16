اخبار الرياضه

أمم إفريقيا: بطاقة تعريف منتخب السنغال

0 نشر
0 تبليغ

أمم إفريقيا: بطاقة تعريف منتخب السنغال

الرياص - اسماء السيد - الرباط : في ما يلي بطاقة تعريف منتخب السنغال المؤهل لخوض المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ضد المغرب المضيف الأحد في العاصمة الرباط:

الطريق الى المباراة النهائية:

دور المجموعات: تصدّرت المجموعة الرابعة بفوزها على بوتسوانا 3 0، وتعادلها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية 1 1، وفوزها على بنين 3 0. في ثمن النهائي، فازت على السودان 3 1، وفي ربع النهائي تغلبت على مالي 1 0، وفي نصف النهائي فازت على مصر بالنتيجة ذاتها.

الهدافون: هدفان باب غي، نيكولاس جاكسون، ساديو مانيه، شريف ندياي. هدف واحد حبيب ديالو، إبراهيم مباي، إيليمان نداي، عبدولاي سيك.

القائد: لاعب الوسط ادريسا غي (بسبب غياب المدافع خاليدو كوليبالي للإيقاف).

المدرب: باب تياو (السنغال).

التصنيف: المركز الثاني قاريا، 19 عالميا.

الظهور السابق: 17 مرة.

أفضل إنجاز: التتويج باللقب عام 2022.

أكبر فوز: أمام إثيوبيا 5 1 (1965).

أثقل خسارة: أمام أنغولا 1 3 (2008).

لقب المنتخب: "أسود التيرانغا".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا