هجمات أميركية واسعة ضد تنظيم "داعش" في سورية عقب هجوم تدمر

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنت الولايات المتحدة الأميركية، ليل الجمعة - السبت، غارات واسعة ومكثفة على مواقع لتنظيم "داعش" في سورية، وذلك في أعقاب مقتل اثنين من جنودها ومترجم وإصابة عناصر من قوات الأمن السورية في هجوم استهدف وفدا عسكريا مشتركا في مدينة تدمر نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن قواتها بدأت عملية واسعة النطاق ضد مواقع تنظيم "داعش" ومنشآته العسكرية في سورية، مشيرة إلى أنها تأتي في أعقاب الهجوم الذي "استهدف قواتنا وقوات الحلفاء في سورية يوم 13 ديسمبر (كانون الأول)".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه "نوجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم ’داعش’ والحكومة السورية تدعم أميركا بشكل كامل"، مضيفا أن بلاده "تنفذ ردا قاسيا جدا على عمليات القتل التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق جنودنا في سورية".

ومن جانبها، أكدت سورية التزامها الثابت في مكافحة تنظيم "داعش"، وأنها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق؛ بحسب ما جاء عن وزارة خارجيتها إثر الهجمات والغارات الأميركية.

وذكر مسؤول عسكري أميركي، أنه "نفذنا غارات على أكثر من 70 هدفا في سورية ردا على مقتل الجنود الأميركيين". فيما أعلن الجيش الأميركي أنه استخدم أكثر من 100 قذيفة دقيقة ضد "داعش"، مشيرا إلى أن الجيش الأردني ساند العملية بطائرات مقاتلة.

