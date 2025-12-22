سعر الغاز الطبيعي ينحصر بنطاق ضيق-توقعات اليوم 22-12-2025

نجح سعر المؤشر بالتصدي للضغوط السلبية وتقليص أثر سلبية المؤشرات الرئيسية بتقديمه لإغلاق جديد فوق مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 47940 لنلاحظ محاولة تعويضه لبعض الخسائر باندفاعه نحو 48300.

حاليا وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك قد يزيد ذلك من فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة إلا أننا نؤكد على أهمية تجاوزه للحاجز المستقر عند 48535 ليسهل ذلك مهمة تحقيقه لمكاسب ملموسة باستهدافه أولا لمستوى 47740 ومن ثم ليحاول تجاوز القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 48960, أما عودة السعر للاستقرار دون الدعم الإضافي سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد وليضطر لتكبد العديد من الخسائر بتسلله أولا نحو 47510.

نطاق التداول المتوقع ما بين 48050 و 48535

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم