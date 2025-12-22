سعر الباوند مقابل الين يسجل مكاسب كبيرة-توقعات اليوم 22-12-2025

استغل سعر الزوج الضغوط الإيجابية المتكررة ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ تجاوزه يوم الجمعة للهدف المتمركز عند 209.85 والذي شكّل بدوره مستوى 261.8% فيبوناتشي الامتدادي ليفتح أمامه باب تسجيل مكاسب إضافية كبيرة بملامسته لمستوى 211.05.

نلاحظ حاليا محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليمكّن السعر من الثبات ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة وبالاعتماد على تشكيل مستوى 209.80 للدعم الإضافي, نتوقع محاولة تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه نحو 211.60 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 212.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 210.00 و 211.60

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع