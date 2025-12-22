- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين ينجح باستئناف الارتفاع-توقعات اليوم 22-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-22 05:19AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر الزوج الضغوط الإيجابية المتكررة ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ تجاوزه يوم الجمعة للهدف المتمركز عند 209.85 والذي شكّل بدوره مستوى 261.8% فيبوناتشي الامتدادي ليفتح أمامه باب تسجيل مكاسب إضافية كبيرة بملامسته لمستوى 211.05.
نلاحظ حاليا محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليمكّن السعر من الثبات ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة وبالاعتماد على تشكيل مستوى 209.80 للدعم الإضافي, نتوقع محاولة تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه نحو 211.60 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 212.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 210.00 و 211.60
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع