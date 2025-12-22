الاقتصاد

سعر البلاتين يتجاوز الحاجز النفسي– توقعات اليوم 22-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-22 05:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس بالتفاعل مع العوامل الإيجابية المتكررة والتي تتمثل بالثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 5.1300$ للدعم الإضافي لنلاحظ اقترابه بفارق قليل من الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 5.5000$.

 

نجاح مؤشر ستوكاستيك بالثبات ضمن مستوى تشبع الشراء قد يزيد بدوره الضغوط الإيجابية على تداولات السعر لنتوقع بتحقيقه قريبا لاختراق مستوى 5.5000$ البدء بتسجيل مكاسب إضافية بانجذابه نحو 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3500$ و 5.5500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

