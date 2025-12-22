أمم إفريقيا: المغرب يحقق الأهم في مستهل حملته نحو اللقب الثاني في تاريخه

الرياص - اسماء السيد - الرباط : حقق المنتخب المغربي الأهم في مستهل حملته نحو التتويج بلقب ثان بفوزه على على جزر القمر 2 0 الأحد على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط في المباراة الافتتاحية للنسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة في المملكة حتى 18 كانون الثاني/يناير المقبل.

وسجل مهاجم ريال مدريد الاسباني ابراهيم عبد القادر دياس (55) والبديل مهاجم أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي (74) الهدفين.

وتلتقي مالي مع زامبيا الإثنين في الدار البيضاء في ختام الجولة الاولى.

الفوز التاسع عشر تواليا

أمام 60880 متفرج، حقق المنتخب المغربي، الساعي الى لقبه الثاني منذ 50 عاما وتحديدا منذ 1976 في إثيوبيا، الأهم بكسبه لنقاط الثلاث وتفادى تكرار سقوطه في فخ التعادل في مباراته الافتتاحية لنسخة 1988 على أرضه أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية 1 1.

وعزز المغرب رقمه القياسي الدولي في عدد الانتصارات المتتالية برفعها الى 19.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها حتى نهايتها لكن استحواذه كان عقيما ولم يشكل اي خطورة على مرمى الحارس يانيك باندور باستثناء حصوله على ركلة جزاء أهدرها سفيان رحيمي (11).

واستمرت معاناة اسود الاطلس في الشوط الثاني حتى منحهم دياس التقدم، ثم أمَّن الكعبي بهدف ثان رائع بتسديدة أكروباتية.

وهو الفوز الرابع للمغرب على جزر القمر في خمس مواجهات بينهما مقابل تعادل واحد، والثاني في العرس القاري بعد الاول في نسخة الكاميرون 2022 بثنائية نظيفة ايضا.

"نحن بحاجة الى حكيمي"

وبدا واضحا تأثر أصحاب الأرض بغياب قائدهم أشرف حكيمي الذي جلس على دكة البدلاء بعدما قرر المدرب وليد الركراكي عدم المجازفة بإشراكه لتعافيه للتو من إصابة بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال مباراة مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي ضد ضيفه بايرن ميونيخ الالماني (1 2) في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في دوري ابطال أوروبا.

وفي غيابه استعاد المخضرم العائد رومان سايس شارة القائد لكنه لم يستمر طويلا في الملعب حيث ترك مكانه لجواد الياميق بسبب إصابته (19).

وقال الركراكي "مباراة الافتتاح دائما صعبة. لم نكن حاضرين في المنطقة في الشوط الاول، لكن في الثاني صححنا اخطاءنا وسجلنا هدفين، وهذا فأل جيد".

وعن حكيمي، أكد "نحن بحاجة اليه لانه افضل لاعب في إفريقيا وبين الافضل في العالم، لو لعب اليوم كان سيكون مفيدا خصوصا في الجناح لكننا لم نرغب في المجازفة وسنرى اذا ما كان سيلعب ضد مالي الجمعة".

أما دياس، افضل لاعب في المباراة، فقال "اعتقد اننا لعبنا جيدا... الاهم هو الفوز واللعب الجماعي وزملائي منحوني الفرصة لتقديم هذا المستوى".

وحصل دياس على ركلة جزاء اثر عرقلته من المدافع اياد محمد فانبرى لها رحيمي لكن حارس المرمى باندور تصدى لها (11).

وأهدر نائل العيناوي فرصة هز الشباك من مسافة قريبة مرت بحوار القائم الايمن (49).

ونجح دياس في افتتاح التسجيل اثر تلقيه كرة من مزراوي داخل المنطقة فسددها بيمناه داخل المرمى على يمين الحارس باندور (55).

وانقذ ياسين بونو مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد المهاجم رفيقي سعيد (59).

وحذا حذوه باندور بتصديه لتسديدة نصير مزراوي من خارج المنطقة فتهيأت أمام الياميق الذي سددها من مسافة قريبة فتصدى لها الحارس مجددا (63).

ودفع الركراكي بأيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي مكان رحيمي وأوناحي (65)، ونجح الأول في تأمين انتصار أسود الأطلس بعد تسع دقائق بهدف رائع عندما تلقى كرة عرضية من المدافع الأيسر أنس صلاح الدين فتابعها بيسراه بتسديدة أكروباتية على يمين الحارس (74).