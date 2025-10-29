القصة الكاملة لأزمة المطربة رحمة محسن مع طليقها

حديث مؤثر حول تعرضها للابتزاز

تهديدات وضغط وتسريبات

رحمة محسن ممثلة لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:08 مساءً - شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء تتعلق بالحياة الشخصية للفنانة الشعبية، حيث انتشرت تقارير إعلامية تشير إلى زواج سري جمعها برجل أعمال مصري، وسرعان ما تطورت الأحداث إلى أزمة علنية تخللتها تسريبات ومقاطع مصورة أثارت ضجة واسعة بين الجمهور، لتتحول القضية إلى حديث الرأي العام خلال ساعات قليلة.الأزمة لم تتوقف عند حدود الشائعات، بل تصدرت رحمة محسن محركات البحث بعد انتشار حديث مؤثر لها كشفت فيه عن تعرضها للابتزاز والتهديد من زوجها السابق، ما أشعل موجة كبيرة من التعاطف والدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل رواد المنصات مع قصتها بشكل واسع، خصوصاً بعد أن تصدرت عبارة "فيديو رحمة محسن المسرب" قوائم الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، لتتحول القضية إلى أحد أبرز المواضيع الفنية والاجتماعية في الساعات الأخيرة.وفي أول رد فعل من الفنانة، كشفتعن وثيقة زواجها الذي تم مدنيا عام 2023 على يد أحد المحامين، بحضور عدد محدود من أفراد أسرتها، لكن سرعان ما نشبت خلافات حادة بين الطرفين بسبب رغبتها في إعلان الزواج رسمياً أمام جمهورها، بينما تمسك الزوج بإبقاء العلاقة سرية، وهو ما تسبب في انفصالهما بعد أشهر قليلة فقط من الارتباط.وأوضحت رحمة في تصريحاتها أن طليقها السابق حاول ابتزازها وتهديدها بعد تمسكها بإنهاء العلاقة، ملوحاً بنشر صور ومقاطع شخصية بهدف الضغط عليها للعودة إليه أو التزام الصمت، وتطور الأمر لاحقاً بتسريب بعض المحتوى الخاص، مما دفع الفنانة إلى الابتعاد لفترة طويلة حفاظاً على خصوصيتها وسلامها النفسي، قبل أن تقرر إعلان زواجها السابق بنفسها لتضع حداً للشائعات المتداولة.وفي سياق آخر، تستعد الفنانةلخوض تجربتها التمثيلية الأولى من خلال مسلسل "" الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وتجسد رحمة في العمل شخصية نجمة شهيرة تقع في حب الملاكم "علي"، لتدور الأحداث في إطار يجمع بين الرومانسية والتحدي داخل عالم تسوده الشهرة والأضواء، لكنه لا يخلو من الأسرار والمنافسات والمفاجآت.ويأتي انضمام رحمة محسن إلى مسلسل "" بترشيح مباشر من أحمد العوضي، الذي كان له دور كبير في إعادة الأضواء إليها العام الماضي بعد مشاركتها معه في مسلسل "فهد البطل" الذي عُرض خلال رمضان الماضي، حيث قدّمت خلاله أغنيتها الشهيرة "أنا الزمان ياما دغدغني"، التي حققت انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأسهمت في تعزيز شهرتها الفنية وعودتها بقوة إلى الساحة.