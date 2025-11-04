أمال ماهر ترد على شائعات زواجها بطريقة غير مباشرة

شائعات زواج أمال ماهر من رجل أعمال مصري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 11:10 مساءً - في أول رد فعل لها على الشائعات التي انتشرت حول زواجها خلال الساعات الماضية، نشرت الفنانةمقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، تظهر فيه إحدى متابعيها تتفاعل مع أغنيتها "نسيت اسمي"، التي طرحتهافي ألبومها الأخير "حاجة غير"، كواحدة من أبرز أغاني الألبوم حيث حققت نجاحًا وانتشارًا كبيرًا.وشهدت الساعات الأخيرة انتشار شائعات حول زواج الفنانة أمال ماهر من رجل أعمال مصري يدعى علي محجوب، وأنها تقضي حاليًا شهر العسل في العاصمة الفرنسية باريس.وهي الشائعات التي لم تعلق عليها، وتجاهلتها تماماً دون نفي أو تأكيد، رغم الجدل المثار في الوسط الفني وعلى صفحات السوشيال ميديا.قد تحبين قراءة.. أمال ماهر تدخل في نوبة بكاء وتكشف لاول مرة تفاصيل اللحظات الأخيرة من وفاة والدهاوفي إشارة سابقة، كانت الفنانةقد ألمحت إلى إمكانية الزواج مرة أخرى خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك عبر مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2".وردًا على سؤال حول فكرة الزواج، علقت قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب، ولو ربنا أراد، ممكن أخوض التجربة مرة تانية، ليه لأ؟".تستعد الفنانةخلال الأيام المقبلة لطرح أغنيتها الجديدة "خذلني" وهي من كلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، الميكس والماستر أمير محروس، وتطرح هذه الأغنية بعد النجاح اللافت الذي حققه ألبومها الأخير "حاجة غير"، الذي طُرح في صيف 2025 وضم 10 أغاني، صُور منها 8 كليبات.

كُرمت أمال ماهر من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 الذي أقيم الشهر الماضي في دار الأوبر المصرية، حيث أحيت حفل افتتاح المهرجان وقدمت خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة، بالإضافة إلى امتاع جمهورها بألبومها الجديد ‏‏"حاجة غير‏"، في عودة قوية لها للغناء في الأوبرا بعد غياب.

كما كُرمت بجائزة "موريكس نجمة الغناء العربية 2025"، خلال الحفل الذي انطلق 21 سبتمبر الماضي؛ ‏بمشاركة واسعة من أبرز نجوم الغناء والدراما والإعلام في العالم العربي، و عبرت عن سعادتها الكبيرة بالجائزة، حيث قالت: "يعجز لساني عن التعبير بمشاعري، لا يسعني سوى ‏أن أصف لكم مدى الفرحة العارمة بتكريمي في لبنان البلد المحب والمضياف".

وأكملت أمال ماهر: "هذه الجائزة غالية على قلبي كثيرًا لإني تاني مرة أخدها في الموريكس دور، وبهدى ‏الجائزة لكل صناع ألبوم "حاجة غير" وللجمهور اللبناني والعربي ولشعبي الحبيب مصر"؛ وقد قدمتها ‏الإعلامية وفاء الكيلاني وسلمها الجائزة معالي وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص .



