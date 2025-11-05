عبد الرحيم الحلبي نجم ذا فويس كيدز يعلن خطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 01:02 صباحاً - شارك الفنان السوري عبد الرحيم الحلبي نجم برنامج "ذا فويس كيدز" والفائز بلقب "إكس فاكتور" بنسخته الثانية متابعيه صورتين عبر ستوري حسابه على إنستغرام من حفل خطوبته الذي غلب عليه الطابع العائلي، على فتاة سورية من خارج الوسط الفني من دون أن يكشف أي تفاصيل عنها أو اسمها احترامًا لخصوصيتها. وقد تصدر خبر خطوبة الفنان عبد الرحيم الحلبي الترند وتلقى التهاني من متابعيه.

شارك عبد الرحيم الحلبي صورًا من حفل خطوبته

نشر عبد الرحيم الحلبي البالغ من العمر 19 عامًا عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة بالأبيض والأسود من حفل خطوبته، جمعته بخطيبته حيث ظهرا والسعادة تغمرهما. وجلسا على كرسيين متجاورين وسط ديكور ناعم من الزهور البيضاء وكانا يتبادلان النظرات بكل حب وسعادة. وكانت خطيبته تحمل باقة من الورد بيد وبالأخرى كانت تضع يدها على وجهها لإخفاء ملامحها قابلتها بالصورة نفسها حركة مماثلة من خطيبها عبد الرحيم الحلبي ضمن لقطة عفوية جمعتهما. وعلق عبد الرحيم الحلبي على الصورة برومانسية معبّرًا عن حبه الكبير لخطيبته. وعلق على الصورة "كل الحب". وظهر عبد الرحيم الحلبي في حفل خطوبته بإطلالة بسيطة حيث ارتدى سروالًا من الجينز وقميصًا أبيض وحذاءً رياضيًا. فيما ارتدت خطيبته فستانًا باللون البوردو مع حزام أبيض اللون وحجابًا باللون نفسه.

نشر عبد الرحيم الحلبي صورة من حفل خطوبته عبر ستوري حسابه على إنستغرام



فيما احتوت الصورة الثانية التي نشرها عبد الرحيم الحلبي من حفل خطوبته ثلاثة أقسام: ومنها صورة لعبد الرحيم مع الأهل من حفل الخطوبة وأخرى كانت الصورة نفسها التي نشرها عبد الرحيم الحلبي بالأبيض والأسود ولكن ملونة هذه المرة، وقسم ثالث تضمن صورة للخطيبين متشابكي اليدين وركزت الصورة على خاتم الخطوبة في يد خطيبة عبد الرحيم الحلبي.

نشر عبد الرحيم الحلبي صورة من حفل خطوبته عبر ستوري حسابه على إنستغرام



إثر انتشار خبر خطوبته، تم التداول بالصورتين بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت تعليقات التهنئة على خطوة الفنان عبد الرحيم الحلبي هذه وباركوا للمشترك الذين تعرفوا عليه طفلًا في برنامج "ذا فويس كيدز" واليوم أصبح شابًا، متمنين له ولخطيبته كل السعادة. فيما رأى قسم آخر من المعلقين أن هذه الخطوة ماتزال مبكرة له كونه يبلغ 19 عامًا.

عبد الرحيم الحلبي يخطف الأنظار في "ذا فويس كيدز"



وكان عبد الرحيم الحلبي المولود في مدينة حلب في سوريا وسط عائلة شجعته على الغناء بعدما لمست شغفه بالفن منذ طفولته، اشتهر من خلال مشاركته منذ 9 سنوات في العام 2016 بالنسخة الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز" على قناة الـ mbc. وقد خطف الأنظار منذ إطلالته الأولى في البرنامج بسبب حضوره المميز والمحبب لاسيما بأدائه أغنية "يا ما أحلى الفسحة". فتنافس عليه حينها جميع أعضاء برنامج "ذا فويس كيدز" كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني لضمّه كل في فريقه وأداروا كراسيهم حينها جميعهم عند سماعهم غناءه المحترف. وهرعت نانسي عجرم لشدة إعجابها بصوته وأدائه مسرعة نحوه إلى المسرح حيث جلست أرضًا بقربه وهو يغني، وكانت لقطة عفوية طريفة. وأمسكت نانسي عجرم بيده واستمر عبد الرحيم يغني بإتقان وكأنه فنان محترف. وما أن انتهى المشترك عبد الرحيم الحلبي من الغناء حتى عانقته نانسي عجرم فرحة به وبأدائه وموهبته. فأسر أعضاء لجنة التحكيم بصوته الجميل وأدائه المميز، إلا أن عبد الرحيم الحلبي اختار الانضمام إلى فريق كاظم الساهر. وكان يبدع غناءً في كل إطلالاته بالبرنامج.



عبد الرحيم الحلبي يفوز بلقب "إكس فاكتور" بنسخته الثانية

View this post on Instagram A post shared by Dubai TV قناة دبي (@dubaitv)

ولم يكتف عبد الرحيم الحلبي بالمشاركة ببرنامج "ذا فويس كيدز" حيث انضمّ بعد سنوات إلى برنامج "إكس فاكتور" بنسخته الثانية على قناة دبي . ومجددًا أبهر لجنة التحكيم التي كانت تتألف من الفنانين راغب علامة وفايز السعيد ورحمة رياض. وانضمّ إلى فريق الفنانة رحمة رياض وتمكن بفضل موهبته الغنائية اللافتة وصوته المميز أن يحصد اللقب.

View this post on Instagram A post shared by Dubai TV قناة دبي (@dubaitv)

