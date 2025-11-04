شريهان تبرز كلمتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كلمة مؤثرة عن عظمة المصري القديم

View this post on Instagram

شريهان: "أنا فخورة وسعيدة وكنت مع أبطال مصريين عظماء"

تفاصيل الإطلالة الملكية

افتتاح المتحف المصري الكبير في حدث استثنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 11:10 مساءً - أبرزت الفنانةكلمتها التي القتها خلال حفل افتتاحالذي أقيم يوم السبت الماضي الموافق 1 نوفمبر، حيث تحدثت عن عظمةفي إطلالة مبهرة ومنتظرة لاقت تفاعلاً واسعاً من محبيها وجمهورها الذين عبّروا عن سعادتهم بعودة "نجمة الفوازير" في إطلالة استثنائية مليئة بالفخر والهيبة.نشرت شريهان عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله في الحفل، وأرفقته بنص كلمتها التي ألقتها على المسرح، حيث قالت: "أجدادنا لما بنوا الأهرامات، سابولنا ألغاز كتير، لدرجة إن خيال كتير من العلماء وصلهم لنظرية عجيبة!!! .. بتقول إن نجوم أوريون في السما اتجمعت ورا بعضها، بنفس ترتيب الأهرامات.. المصري القديم رسم صورة السما، لأنه آمن إن الكون ميزان بكفتين، ليل ونهار، موت وحياة، إيزيس وأوزوريس أجمل وأعظم قصة حب في الوجود".وتابعت: "بنفس الروح اللي حاورت النجوم، وبنفس الإيد اللي خلقت الحضارة، بنينا المتحف المصري الكبير، امتداد لحسابات المصري القديم، علي خط واحد مع خوفو وخفرع ومنقرع، سطحه يعكس نور الشمس، وضي النجوم".وأكملت كلمتها قائلة: "مصرية أنا .. وأفتخر بإنتمائي، لأقدم شعب، وأول حضارة، وأول جيش نظامي علي وجه الارض، وأول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب، ومحظوظ اللي أتولد في بلد، الفن فيها متأصل، ومنحوت علي الجدران، بيجري في عروقي وعروق كل مصري من آلاف السنين".قد تحبين قراءة..المتحف المصري الكبير.. رحلة بدأت من فكرة إلى صرح عالمي "فيديو"كانتقد تحدثت عن مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكببر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميةفي برنامج "" المذاع على قناة "النهار"؛ وعبرت من خلال هذه المداخلة عن فخرها وامتنانها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي؛ حيث قالت: "الشرف كل الشرف لي، أنا متشكرة وما فيش أعظم من النهاردة تتويج لعمري ومسيرتي ولشريهان".وتابعت: "أنا فخورة وسعيدة وكنت مع أبطال مصريين عظماء وهم محمد سعدي، هشام نزيه، مازن المتجول، والمايسترو هاني أباظة، مش عاوزة أنسى أي حد، لأنهم جميعًا عظماء، وأنا مش عارفة ألمّلم مشاعري، لأنه فخر ما بعده فخر، شريهان عاوزة تصلي بقية عمرها شكر لربنا، شكر له على هذا التتويج وهذا الشرف، لأنه شرف ما بعده شرف، على أرض بلدي".ووصفتلحظة صعودها علىقائلة: "مسرح إيه! دا مش أي مسرح؛ هذا المتحف المصري الكبير حدث عظيم، إيه الحدث العظيم والعالمي ده؟! الكل أتقن فيه، أنا مصرية وأنتمي وأتشرف بانتمائي لأقدم شعب في التاريخ، وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض، وأول دولة في العالم لها تاريخ".وعن إطلالتها الراقية في الحفل قالت: "أول ما تشرفت باختياري لهذه المناسبة العظيمة جداً والحدث الكبير، قعدت أفكر: مين اللي ممكن اسمه يتحط جنب الحضارة المصرية؟ ومين ممكن ألبس من عنده وأكون فخورة وسعيدة؟ ومن يليق بمصر وتليق به مصر؟ لم أجد غير صديقي وحبيبي العالمي إيلي صعب".يمكنك قراءة أيضاً.. بالزي الفرعوني والأداء الصوتي .. النجوم على رأسهم شريهان يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبيروتابعت: "أول ما عرفت ده رحت له وقلت له؛ أنا محتاجاك نحفر خط على حجر، لو اتحط جنب ا، يليق بها وتليق بي، وكان في وقت ضيق لأنه كان مشغول بأسبوع الموضة، والقماشة تم تطريزها فورًا في إيطاليا بالشغل الفرعوني، وكان كل حلمي أن يكون الحجر المصري نفسه هو اللامع".واختتمت قائلة: "قلت لإيلي صعب وأنا أرتجف الأمانة اللي أنا شايلها كبيرة وأكبر مني بكتير، أنا مين أكون جنب الحضارة المصرية؟ لكنه منحني القوة وقتها، أنا فخورة جدًا".يُذكر أن افتتاحيُعد حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، وشارك في حضور حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وكان قد شُيد المتحف المصري الكبير بأسلوب معماري مبتكر جمع بين الأصالة والحداثة، كما يتميز بموقعه الفريد عند سفح الأهرامات، ليمثل جسرًا يربط بين الماضي والحاضر، في إطار يسلط الضوء على مكانة مصر باعتبارها مهد الحضارة.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري متخصص في الحضارة الفرعونية، يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وقد شُيد على مساحة بلغت حوالي 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمتد على مدى 7000 عام من التاريخ المصري القديم، مع ما يقرب من 50,000 قطعة معروضة، وقد صمم ليكون مجمعاً ثقافياً سياحياً ترفيهياً ومركزاً للبحث العلمى ليكون قبلة للباحثين الأثريين من كافة أنحاء العالم.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»