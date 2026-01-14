تحديث توقع سعر الفضة اليوم 14-01-2026

استغل سعر المؤشر ثبات مستوى الدعم الممتد حاليا نحو 98.45 ليمكنه ذلك من تشكيل موجات صاعدة جديدة ليتجاوز بذلك محور المتوسط المتحرك 55 لنلاحظ تحقيقه لبعض المكاسب باستقراره قرب الهدف الرئيسي الأول المنتظر سابقا والمتمثل بمستوى 99.10.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي إضافي ليسهل مهمة القفز فوق مستوى 99.10 وتقديمه لإغلاق إيجابي لعزز فرص تشكيله لموجات صاعدة لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 99.28 و99.55 على التوالي, أما فشل اختراق مستوى 99.10 قد يدفع بالسعر لتشكيل تداولات مختلطة مع توفر فرصة جديدة لاختبار المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 98.65.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.80 و 99.28

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط