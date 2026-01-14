تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 14-01-2026

شهدت أسعار النفط الخام (Crude Oil) مكاسب قوية على مستوياته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 61.00$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بزاوية ميل كبيرة ما يشير إلى قوة وهيمنة هذا المسار، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها ما منحه قدرة أكبر على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة.