تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 14-01-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على مكاسب محدودة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على تسجيل مستويات قياسية جديدة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي الخلفية من ذلك يستمر الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد.