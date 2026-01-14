الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-01-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-14 05:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر الزوج الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تشكيله موجات صاعدة جديدة لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 1.0770.

 

نتوقع بتشكيل مستوى 1.0715 لقاعدة دعم جديد وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية, اندفاعه قريبا نحو 1.0804 ليضغط على مقاومة القناة الصاعدة بهدف إيجاد منفذ جديد لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسط.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.0740 و 1.0804

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا