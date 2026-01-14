تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-01-2026

استغل سعر الزوج الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تشكيله موجات صاعدة جديدة لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 1.0770.

نتوقع بتشكيل مستوى 1.0715 لقاعدة دعم جديد وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية, اندفاعه قريبا نحو 1.0804 ليضغط على مقاومة القناة الصاعدة بهدف إيجاد منفذ جديد لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.0740 و 1.0804

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع