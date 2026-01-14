تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 14-01-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية في الفترة المقبلة وبالتالي تسجيل مستويات تاريخية جديدة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة واستقرار المسار الرئيسي الصاعد على المدى القصير.