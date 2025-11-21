سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتقدم بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 21-11-2025

تقدم قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بإيقاع السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.