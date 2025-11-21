الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 21-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 21-11-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 21-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 21-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-21 02:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من كسر مستوى الدعم الحالي 87,000$، وهو المستوى الذي حددناه سابقاً كهدف محتمل للحركة الهابطة، ويأتي هذا التراجع وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من بقاء السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة البائعين على المشهد العام، خاصة مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم الاتجاه الهابط على المدى القصير.

 

وفي الوقت نفسه تتوالى الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها لمناطق تشبع بيعي، وهو ما يعكس ضعف الزخم الإيجابي وغياب أي مؤشرات واضحة على قرب حدوث انعكاس، وبذلك يبقى البتكوين مهدداً بمزيد من الخسائر في حال كسر دعم 87,000$ بثبات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام موجة هبوط أعمق في الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا