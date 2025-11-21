سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يجني أرباحه – توقعات اليوم – 21-11-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من كسر مستوى الدعم الحالي 87,000$، وهو المستوى الذي حددناه سابقاً كهدف محتمل للحركة الهابطة، ويأتي هذا التراجع وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من بقاء السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة البائعين على المشهد العام، خاصة مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم الاتجاه الهابط على المدى القصير.

وفي الوقت نفسه تتوالى الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها لمناطق تشبع بيعي، وهو ما يعكس ضعف الزخم الإيجابي وغياب أي مؤشرات واضحة على قرب حدوث انعكاس، وبذلك يبقى البتكوين مهدداً بمزيد من الخسائر في حال كسر دعم 87,000$ بثبات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام موجة هبوط أعمق في الفترة القادمة.