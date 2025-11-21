سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 21-11-2025

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد بذلك على كسر مستوى الدعم 2,900$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يؤكد على سيطرة البائعين على حركة السعر.