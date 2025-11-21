الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 21-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-21 02:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والبدء في موجة صعود جديدة، وقد نجح الزوج أثناء ذلك في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

