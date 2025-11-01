منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة “Kings League MENA”  ضمن فعاليات موسم الرياض

نطلقت مساء البارحة (الجمعة) منافسات الجولة الثانية من بطولة “Kings Cup MENA” ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء مليئة بالحماس والإثارة، حيث شهدت المباريات الأربع مواجهات قوية جمعت نخبة من أبرز صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة. (http://www.instagram.com/p/DQgXt5MiPcx/)

وافتُتحت الجولة الثانية، وهي النسخة الافتتاحية من بطولة Kings League MENA بمواجهة جمعت فريق Ultra Chmicha بقيادة صانع المحتوى المغربي إلياس المالكي أمام فريق Red Zone بقيادة الأردني ماهيركو، في لقاء متقارب حسمه فريق (Ultra Chmicha) بنتيجة 2 – 1 بعد أداء منظم منح الفريق فوزه الأول في البطولة.

وفي ثاني المواجهات، قدّم فريق DR7 بقيادة السعودي دربحة أداءً مميزًا أمام فريق FWZ بقيادة الكويتي فواز، محققًا فوزًا كبيرًا بنتيجة 10 – 4 في واحدة من أكثر المباريات تألقًا وغزارة بالأهداف حتى الآن، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته محققًا فوزه الثاني على التوالي.

بعد ذلك، التقى فريق Turbo FC بقيادة المصري تربون مع فريق SXB بقيادة السعودي شونغ بونغ، في مباراة متقاربة انتهت بفوز (SXB) بنتيجة 4 – 3 بعد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة أظهر فيها الفريق تماسكًا كبيرًا وقدرة عالية على الحسم.

واختُتمت منافسات الجولة بمواجهة مثيرة جمعت فريق 3BS بقيادة الأردني عبسي وفريق ABO FC بقيادة الكويتي أبو فلة، في مباراة سريعة الإيقاع شهدت تبادل الأهداف والإثارة حتى صافرة النهاية، وانتهت بفوز فريق (3BS) بنتيجة 6 – 5 بعد أداء متقارب من الجانبين.

وشهدت الجولة الافتتاحية التي أُقيمت الأسبوع الماضي انطلاقة قوية للبطولة، حيث تألقت فرق(DR7)، و(FWZ)، و(SXB)، و (Turbo FC)بتحقيقها الانتصارات الأولى في مشوار المنافسة، وسط تفاعل واسع من الجماهير داخل المدرجات وعلى المنصات الرقمية التي تنقل مجريات البطولة مباشرة لملايين المتابعين حول العالم.

وتتواصل منافسات Kings Cup MENA في العاصمة الرياض طوال شهر نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة عالمية تحتضن أضخم الفعاليات الرياضية والترفيهية، جامعًا بين المنافسة، والإبداع، والإثارة في تجربة استثنائية يعيشها الجمهور من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.