تغييرات كبرى في مسلسل “شراب التّوت” ومغادرة عدد من أبطاله البارزين

يشهد المسلسل التّركيّ الشّهير “شراب التّوت” تغييرات جذريّة مع مغادرة عدد من أبطاله الأساسيّين، في خطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة في الأحداث ورفع نسب المشاهدة.

فقد أكّدت تقارير صحافيّة أنّ الممثّلة سيلا تورك أوغلو، إحدى أبرز نجمات الجيل الجديد وصاحبة شخصيّة “دوغا”، تستعدّ لتوديع العمل الّذي شكّل محطّة مهمة في مسيرتها الفنّيّة. وكانت تورك أوغلو قد طلبت رسميًّا من منتج المسلسل فاروق تورغوت، رئيس شركة Gold Film، إعفاءها من متابعة الدّور، بعد أن أدّت دورها لعدة مواسم بنجاح كبير.

وبحسب المصادر، ستظهر في الحلقات المقبلة مشاهد وداع “دوغا”، بعد أن أُعيدت كتابة أحداث العمل استجابة لردود فعل الجمهور، فيما وجّهت الشّركة المنتجة رسالة شكر خاصّة لسيلا تقديرًا لاحترافيّتها وأدائها المميّز.

كما أعلنت الصّحافيّة بيرسين عن انفصال إيجي إرتام (إيشيل) وباتوهان بوزكورت (فيراز) عن المسلسل، فيما كشفت الصّحافيّة أويا دوغان أنّ إيمره ألتن توبراك (مصطفى) سيكون من بين المتوقّفين أيضًا، مؤكّدة أنّ العمل يتّجه نحو “حقبة زمنيّة جديدة” تحمل تغييرات واسعة في الشّخصيّات والحبكة الدّراميّة.

وفي المقابل، ينضمّ الممثّل ماجد كوبار إلى فريق العمل، بعد مشاركته في أعمال بارزة مثل “حلم أشرف” و”بويراز كارايل”، ليمنح المسلسل نفسًا جديدًا في موسمه المقبل.

وكان المسلسل التركي “شراب التوت” قد واجه سلسلة أزمات متلاحقة خلال عرض مواسمه السابقة، إذ يأتي انفصال عدد كبير من أبطاله بعد أن عانى سابقًا من تحقيقات رقابية حادّة، حذف الإعلان الترويجي، واعتقال كاتبته مروة جونتيم بسبب تصريحات مثيرة للجدل. هذه التطورات زادت الغموض حول العمل، الذي بات مهددًا بالتوقيف بين الفنية والأخرى رغم جماهيريته الواسعة.

بهذه التغييرات الكبيرة، يبدو أنّ “شراب التّوت” يستعدّ لإعادة تشكيل هويّته الدّراميّة، وسط ترقّب واسع من الجمهور لمعرفة مسار الأحداث القادم.

نذكر أنّ قناة Mtv بدأت بعرض مسلسل “شراب التّوت” وقد تمّت دبلجته باللهجة اللبنانيّة وتطلّ سيلا تورك أوغلو بشخصيّة “رولا”.