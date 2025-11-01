تحديد مواعيد زيارة مهرجان الرياضيات لغة العلوم من قبل تعليم مكة

أهداف المهرجان:

يهدف المهرجان، الذي يستمر حتى 30 نوفمبر 2025، إلى تعزيز دور الرياضيات كركيزة أساسية لنهضة علمية مستدامة تدعم رؤية 2030. كما يسعى لتغيير الصورة النمطية للرياضيات وتعزيز الثقافة العلمية والوعي بالعلوم الأساسية.

فعاليات المهرجان:

زوار المهرجان سيخوضون تجربة مميزة تنقلهم من فضول المعرفة إلى ابتكار الحلول، مع تسليط الضوء على دور الرياضيات في جميع التخصصات العلمية.

المعروضات:

تتضمن أجنحة ومعروضات من إدارات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، لتقديم محتوى نوعي يبرز الاهتمام بالعلوم والتقنية والبحث والتطوير والابتكار.

يأتي مهرجان الرياضيات لغة العلوم في مكة المكرمة ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم وواحة الملك سلمان للعلوم.