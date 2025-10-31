الهلال يحقق الفوز على الشباب بهدف وحيد في دوري روشن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوز مثير للهلال على الشباب في مباراة مثيرة

خاض فريق الهلال مباراة مهمة ضد فريق الشباب وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف بعد مباراة مثيرة ومثيرة. جرت المباراة على أرض ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

سيطر الهلال على مجريات المباراة بشكل عام، ولكن الشباب استطاعوا الصمود وتقليص الضغط على مرماهم. لم يتمكن الشباب من بناء هجمات حقيقية على الهلال، بينما تمكن الهلال من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 36 عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو.

مدرب الشباب، إيمانويل الغواسيل، قام بتغيير استراتيجيته في الجزء الأخير من المباراة، وراح يلعب بثلاثة تبديلات هجومية. وفي الدقيقة 78، تعرض كوليبالي من الشباب للطرد مما جعل الهلال يجد نفسه في موقف صعب.

بعد التحولات الكبيرة في المباراة، أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الهلال بهدف دون رد، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 17 نقطة في المركز الثاني، في حين بقي الشباب عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

تعتبر هذه النتيجة فوزا مهما لفريق الهلال وهزيمة مؤلمة لفريق الشباب، ومن المتوقع أن تكون لها تأثير كبير على ترتيب الفرق في دوري روشن السعودي.