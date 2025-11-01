كول يونغ ينتزع لقب الوزن المتوسط من بلاكبيرن ويتوّج ببطولة “Power Slap 17” في الرياض

اختتمت مساء أمس (الجمعة) على أرض “محمد عبده أرينا” منافسات بطولة “Power Slap 17” ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وسط أجواءٍ حماسيةٍ شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا، وتنوّعت نزالاتها بين القوة والإثارة والندية العالية في مختلف الفئات.

وفي النزال الرئيسي على الحزام العالمي لوزن المتوسط، تُوّج الأمريكي كول يونغ، الملقب بـ”فول سيند”، باللقب بعد تفوقه بالنقاط على مواطنه حامل اللقب السابق أنتوني بلاكبيرن، المعروف بـ”بيبي فيس”، في مواجهةٍ امتدت لخمس جولاتٍ اتسمت بالقوة التكتيكية والضربات المتبادلة حتى اللحظات الأخيرة، بعد أن بدأ يونغ اللقاء بحذرٍ قبل أن يفرض تفوقه تدريجيًا ويحقق أحد أبرز إنجازاته في مسيرته الاحترافية باعتلائه قمة التصنيف العالمي.

وفي النزالات التمهيدية، حسم النيجيري كابيرو أديديران، الملقب بـ”هالك النيجيري”، فوزه على الكازاخي دانييار شاخاروف، الملقب بـ”باتاب”، بالضربة القاضية الفنية (TKO) في الجولة الأولى من نزال الوزن الثقيل، بعد أداءٍ هجوميٍّ قوي سيطر فيه على مجريات اللقاء منذ بدايته. تلاه نزالٌ آخر في الفئة ذاتها جمع بين الأمريكي بريان إيليس، الملقب بـ”ذا بريديتور”، والمكسيكي رو مونتانا، انتهى بفوز إيليس بالنقاط بعد ثلاث جولاتٍ متكافئة تبادل فيها الطرفان السيطرة.

وفي فئة الوزن الخفيف الثقيل، تمكن الكازاخي محمد أمانتاييف، المعروف بلقب “أسد الله”، من تحقيق فوزٍ قوي على الصيني هونغغانغ تشاو بالضربة القاضية (KO) في الجولة الثالثة، في نزالٍ آسيويٍّ شهد سرعة عالية وإيقاعًا هجوميًا متصاعدًا.

أما في مواجهةٍ أخرى ضمن الوزن الثقيل، تغلّب البريطاني لويس روبنسون، الملقب بـ«موس الحلاقة»، على الأمريكي جيمس سيكمان، المعروف بـ«الذقن الحديدية»، بالضربة القاضية الفنية (TKO) في الجولة الثالثة، بعد أداءٍ متكاملٍ جمع بين التوقيت والدقة في التنفيذ.

وفي النزالات الرئيسية، كان أولها في وزن الوسط بين المكسيكي أزايل “إل بيرو” رودريغيز والأمريكي أندرو بروفوست، حيث فاز الأخير بقرار الأغلبية (Majority Decision) بعد نزالٍ مثيرٍ شهد تقاربًا في المستوى بين الطرفين.

وفي النزال النسائي الوحيد وضمن وزن الريشة، نجحت المجرية شينا “العاصفة الهنغارية” باثوري في الفوز على الأوكرانية روبين “ذا بيلتر” ويرشوشك بالنقاط، في مواجهةٍ متكافئةٍ إلى حدٍّ كبير قدّمت خلالها المقاتلتان أداءً فنيًا مميزًا.

كما شهدت البطولة نزالًا قويًا في الوزن الثقيل، تغلّب فيه الأمريكي دوريان “ديستوربينغ ذا بيس” بيريز على خصمه الكازاخي زاكير نايمانباييف بالنقاط، بعد ثلاث جولاتٍ تنافسية حافلة بالإثارة.

وجاءت بطولة “Power Slap 17” بوصفها واحدةً من أقوى نسخ السلسلة العالمية، التي أُقيمت بتنظيمٍ مشتركٍ بين “موسم الرياض” ومنظمة UFC بقيادة دانا وايت، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة في العاصمة الرياض، بما يعكس المكانة العالمية التي باتت تحتلها المملكة كمحطة رئيسية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية الدولية.