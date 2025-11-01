رحمة رياض وناصيف زيتون يردان على جدل اختيارهما لـ ذا فويس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 04:02 مساءً - بعد غياب استمر لعده سنوات، عاد من جديد برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس The Voice، في موسمٍ جديد، وبلجنه تحكيم تضم وجوه مختلفة غير التي اعتاد عليها الجمهور في المواسم السابقة، إذ تضم لجنة التحكيم كلّ من: أحمد سعد، ناصيف زيتون، رحمة رياض، فيما يُقدم البرنامج الإعلامي ياسر السقاف.

وتعرض كل من ناصيف زيتون ورحمة رياض لانتقادات كبيرة بعد اختيارهما لهذه المهمة، خاصةً وأنهما ما زالا في بداية مشوارهما الفني.

تعليق رحمة رياض وناصيف زيتون

ردت رحمة رياض على هذه الانتقادات عبر لقاء مصور، قالت من خلاله أنه من الطبيعي أن يكون هناك العديد من الآراء حول البرنامج، وقالت أن هذا الذي يجعل للبرنامج طابع مختلف، وطالبت بالانتظار حتى تثبت للمنتقدين العكس.

أما ناصيف زيتون فهو يرى أن المقارنة بين المدربين السابقين لا تصح نهائياً، فيوجد البعض منهم مسيرتهم الفنية أكبر من عمره، لكن اليوم هناك فرصة جديدة ودم جديد للشباب، ومن الضروري أن يحصلوا على فرصتهم كاملة.

6 حلقات من مرحلة "الصوت وبس"

يُذكر أنّ مرحلة "الصوت وبس" المُتعلقة باكتشاف المواهب والأصوات العربية، سوف تمتد إلى 6 حلقات فقط، قبل الانتقال إلى مراحل المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولاً إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح للفوز باللقب.

ومن المُقرر أنّ يصعد من مرحلة "الصوت وبس" 36 متسابق فقط، مُقسمين على 3 مجموعات، ليكون لكلّ مُدرب فريقًا مكون من من 12 متسابق، حيث يتنافس أعضاء الفريق الواحد في ثنائيات وثلاثيات على المسرح، ولكل مدرب 5 مواجهات داخل فريقه، يختار في نهايتها 5 مواهب تنتقل معه إلى المرحلة التالية،

وبعد 3 حلقات من المواجهات الغنائية، تتأهل 18 موهبة أي 6 من كل فريق إلى المواجهة الأخيرة، ومنها يتم اختيار 3 مواهب فقط لتتابع طريقها نحو اللقب في ليلة استثنائية نكتشف في ختامها صاحب "أحلى صوت".

موعد عرض عرض برنامج The Voice

ويُعرض برنامج2025، يوم الأربعاء من كلّ أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ، وذلك عبر قنوات "Mbc" وكذلك منصة "شاهد".

