بعد نجاحه في دور السينما.. موعد عرض فيلم درويش على المنصات الرقمية

إيرادات فيلم "درويش" لـ عمرو يوسف

موعد طرح فيلم "درويش" على المنصات الرقمية

قصة وأبطال فيلم "درويش"

طرح فيلم "السلم والثعبان 2" خلال أيام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 07:02 مساءً - بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "درويش" للفنان، في صالات السينما المصرية والعربية، على مدار الـ12 أسبوعاً الأخيرة، منذ طرحه في دور العرض، تقرر إطلاقه عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع وجوده في قائمة الأعمال المنافسة في شباك التذاكر حتى الآن، كونه يحظى بإقبالٍ من الجمهور.وحصدللفنان عمرو يوسف، أكثر من 60 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، منذ طرحه قبل نحو 3 شهور، مقابل مبيعات تجاوزت 401 ألف تذكرة، إذ كان منافساً قوياً للأفلام الأخرى، وظل متصدراً لشباك التذاكر لعدة أيام، لاسيما وأنه يُقدم قصة تاريخية لا تخلو من الإثارة والتشويق.وتقرر عرض الفيلم، عبر منصة "شاهد"، اعتباراً من يوم 13 نوفمبر الجاري، وذلك وسط ترقب قطاع كبير من الجمهور، لاسيما وأنه سيُعرض بعد مرور فترة قصيرة جداً من إطلاقه تجارياً بالسينمات.يظهر الفنان عمرو يوسف، خلال أحداث الفيلم، في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زوراً بالقتل، ويصبح بطلاً بالصدفة، عالقاً بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة."درويش" تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرين.وفي سياق آخر، ينتظر عمرو يوسف، طرح فيلمه الجديد "السلم والثعبان 2" تحت عنوان "لعب عيال" في صالات السينما المصرية اعتباراً من يوم 11 نوفمبر، أما باقي الوطن العربي والعالم كله سيُعرض يوم 13 من الشهر ذاته.ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو يوسف، كلّ من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز وآية سليم وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment.الفيلم ليس استكمالاً أو امتداداً لأحداث الجزء الأول، بل سيعود بقصة حب مميزة، أبطالها فنانون لم يسبق لهم المشاركة في النسخة الأولى؛ حيث قال السيناريست أحمد حسني، لـ"الخليج 365" مؤخراً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.



