ملوك وملكات العالم في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 11:03 مساءً - في واحدة من أبرز الاحتفالات الثقافية في التاريخ المصري، تم افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة، الذي يطل على أهرامات الجيزة- إحدى عجائب الدنيا السبع- اليوم 1 نوفمبر بحضور ملوك وملكات ورؤساء وقادة وزعماء، بالإضافة للعديد من شخصيات الدول والمشاهير، جاءوا جميعاً ليشهدوا ويشاهدوا واحدة من أروع الأماكن التي تنبض بروح مصر القديمة وحضارتها الممتدة لآلاف السنين، التي لازالت حتى وقتنا هذا تبوح بأسرار يتم اكتشافها يوماً بعد يوم.

حضور ملكي في افتتاح المتحف المصري الكبير

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

حضر العديد من أفراد العائلات الملكية حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ومنهم الملكة رانيا العبدالله مع ابنتها الأميرة سلمى، الملك الإسباني فيلب، الدوق الأكبر السابق للوكسمبورغ هنري، الأمير ألبرت من موناكو، والملكة ماري ملكة الدنمارك.

وقد جاء هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة يعكس الاهتمام الدولى برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

قد ترغبين في معرفة شريهان تخطف الأنظار بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

جاءت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير الذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع في تسعينيات القرن الماضي، ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

في عام 2002 تم وضع حجر الأساس. تم البدء في البناء في مايو 2005. استغرق بناؤه سنوات حتى اكتمل خلال عام 2021، ليتضمن عدد من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم.

مقتنيات المتحف

https://www.instagram.com/p/DQhX2AJDRM2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQhX2AJDRM2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQhX2AJDRM2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يحتوي المتحف المصري الكبير على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

كما يضم المتحف أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات مثل متحف للأطفال، مركز تعليمي، قاعات عرض مؤقتة، سينما، مركز للمؤتمرات، وكذلك العديد من المناطق التجارية، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات.

للمزيد من الأخبار: بالزي الفرعوني والأداء الصوتي .. النجوم على رأسهم شريهان يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».