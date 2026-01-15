سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 15-01-2025

يشهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد ومهاجمة مستوى المقاومة العنيد 0.8015، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.