سعر الغاز الطبيعي يقترب من الهدف الإضافي الأول-توقعات اليوم 15-1-2026
أخبار الفوركس اليوم
2026-01-15 05:48AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حافظ سعر الغاز بتداولات يوم أمس على تمركزه السلبي دون مستوى 3.550$ ليتفاعل بذلك مع سلبية المؤشرات الرئيسية بتسلله حاليا نحو 3.080$ ليقترب من الهدف الإضافي الأول بفارق قليل.
تمركز مؤشر ستوكاستيك المستمر ضمن مستوى تشبع البيع قد يجبر السعر على تشكيل المزيد من التداولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المستقر عند 2.850$ ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه المتوقع لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.850$ و 3.280$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض