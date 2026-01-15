الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يقترب من الهدف الإضافي الأول-توقعات اليوم 15-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-15 05:48AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر الغاز بتداولات يوم أمس على تمركزه السلبي دون مستوى 3.550$ ليتفاعل بذلك مع سلبية المؤشرات الرئيسية بتسلله حاليا نحو 3.080$ ليقترب من الهدف الإضافي الأول بفارق قليل.

 

تمركز مؤشر ستوكاستيك المستمر ضمن مستوى تشبع البيع قد يجبر السعر على تشكيل المزيد من التداولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المستقر عند 2.850$ ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه المتوقع لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.850$ و 3.280$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
