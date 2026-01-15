سعر النحاس يفشل بالثبات-توقعات اليوم 15-1-2026

فشل سعر النحاس بالثبات مطولا فوق الحاجز المستقر قرب 5.9700$ ليتأثر مباشرة بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تسلله مجددا نحو 5.8800$ مما يزيد ذلك من فرص تفعيله قريبا للتداولات التصحيحية السلبية المؤقتة, فتعرضه لضغوط سلبية جديدة سيجبره على الهبوط نحو 5.6000$ وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$.

أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه, سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه نحو 6.1200$ و6.2050$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 6.000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع