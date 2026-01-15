الاقتصاد

سعر النحاس يفشل بالثبات-توقعات اليوم 15-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-15 05:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فشل سعر النحاس بالثبات مطولا فوق الحاجز المستقر قرب 5.9700$ ليتأثر مباشرة بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تسلله مجددا نحو 5.8800$ مما يزيد ذلك من فرص تفعيله قريبا للتداولات التصحيحية السلبية المؤقتة, فتعرضه لضغوط سلبية جديدة سيجبره على الهبوط نحو 5.6000$ وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$.

 

أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه, سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه نحو 6.1200$ و6.2050$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 6.000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

Advertisements

