سعر الباوند مقابل الين يعيد اختبار الدعم الإضافي-توقعات اليوم 15-1-2026

استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس لثبات الحاجز المستقر عند 214.20 والذي يشكل بدوره مستوى 2.00% فيبوناتشي الامتدادي ليجبره ذلك على تفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ تسلله بذلك نحو 212.55 ليختبر مستوى الدعم الإضافي من جديد.

نذكر بأن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الحالي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 213.55 وبتجاوزه قد ينجح بالاقتراب من الحاجز المذكور سابقا, أما الثبات المتكرر دون 213.55 وتعرض السعر للضغوط السلبية الإضافية سيزيد من فرص تفعيل المسار التصحيحي الهابط لنتوقع تسلله بذلك نحو 212.20 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 211.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 212.4 و 213.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع