شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستأنف خسائره تحت أنظار السلطات اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •وزيرة المالية اليابانية تحذر من التحركات المفرطة في سوق الصرف

•استطلاع رأي:بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة قبل يوليو



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوياته في 18 شهرًا. يأتي هذا التراجع تحت أنظار السلطات اليابانية التي حذرت من التحركات المفرطة للعملة المحلية في سوق صرف العملات الأجنبية.



في أحدث استطلاعات الرأي حول مسار السياسة النقدية اليابانية،قال خبراء اقتصاديون إن بنك اليابان سيفضل على الأرجح الانتظار حتى يوليو قبل رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى، إذ يتوقع أكثر من 75% منهم أن يرتفع إلى 1% أو أكثر بحلول سبتمبر.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (158.65¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (158.43¥)، و سجل أدنى مستوى عند (158.19¥).



•أنهي الين تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون السبعة أيام الأخيرة ،بفضل عمليات التعافي بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في 18 شهرًا عند 159.45 ينات لكل دولار.



السلطات اليابانية

أصدرت وزيرة المالية اليابانية"ساتسوكي كاتاياما" تحذيراً شفهياً آخر يوم الأربعاء، قائلةً إن المسؤولين سيتخذون "الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي دون استبعاد أي خيار".



وقال محللو استراتيجيات العملات الأجنبية في بنك "أو سي بي سي" في مذكرة:ساعدت التحذيرات الشفهية في الحد من ضعف الين مؤقتًا، لكن من المرجح أن يختبر المستثمرون مدى استعداد السلطات لتنفيذ أقوالها بأفعال.



وأضافوا: لتحقيق انتعاش حقيقي للين، تحتاج الأسواق إلى موقف متشدد من بنك اليابان ووضوح بشأن التوقعات المالية والسياسية لليابان.



الانتخابات المبكرة

تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" حلّ مجلس النواب الياباني الأسبوع المقبل والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لتعزيز تفويضها الشعبي و تأمين أغلبية برلمانية مريحة تضمن تمرير ميزانية السنة المالية 2026 والإصلاحات الاقتصادية المقترحة.



قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي في تورنتو: إن خطة تاكايتشي للاستفادة من شعبيتها الكبيرة في الدعوة إلى انتخابات مبكرة تُترجم إلى ارتفاع في الرهانات على انتعاش الاقتصاد الياباني، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع العائدات.



وأضاف شاموتا:كل ذلك يُترجم بالفعل فى السوق إلى ضغط هبوطي على الين، والذي يُقابله بالطبع تهديدات بالتدخل من السلطات.



الفائدة اليابانية

•استطلاع أجرته وكالة "رويترز": بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مجدداً إلى 1% أو أكثر بحلول نهاية سبتمبر، وربما بحلول يوليو.



•يقول خبراء اقتصاديون إن بنك اليابان سيفضل على الأرجح الانتظار حتى يوليو قبل رفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً، إذ يتوقع أكثر من 75% منهم أن يرتفع إلى 1% أو أكثر بحلول سبتمبر.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير الجاري مستقر دون 10%.



•يجتمع بنك اليابان يومي 22-23 يناير لدراسة التطورات الاقتصادية في البلاد وتحديد الأدوات النقدية الملائمة لتلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها رابع أكبر اقتصاد في العالم.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 15-01-2026