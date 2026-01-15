الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 15-1-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الين يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 15-1-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 15-1-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 15-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-15 05:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس لثبات الحاجز المستقر عند 214.20 والذي يشكل بدوره مستوى 2.00% فيبوناتشي الامتدادي ليجبره ذلك على تفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ تسلله بذلك نحو 212.55 ليختبر مستوى الدعم الإضافي من جديد.

 

نذكر بأن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الحالي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 213.55 وبتجاوزه قد ينجح بالاقتراب من الحاجز المذكور سابقا, أما الثبات المتكرر دون 213.55 وتعرض السعر للضغوط السلبية الإضافية سيزيد من فرص تفعيل المسار التصحيحي الهابط لنتوقع تسلله بذلك نحو 212.20 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 211.40.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 212.4 و 213.55 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا