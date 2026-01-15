- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر اختبار الدعم– توقعات اليوم 15-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-15 05:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
فشل سعر النحاس بالثبات مطولا فوق الحاجز المستقر قرب 5.9700$ ليتأثر مباشرة بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تسلله مجددا نحو 5.8800$ مما يزيد ذلك من فرص تفعيله قريبا للتداولات التصحيحية السلبية المؤقتة, فتعرضه لضغوط سلبية جديدة سيجبره على الهبوط نحو 5.6000$ وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$.
أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه, سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه نحو 6.1200$ و6.2050$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 6.000$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع