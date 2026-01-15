الاقتصاد

سعر البلاتين يكرر اختبار الدعم– توقعات اليوم 15-1-2026

2026-01-15

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فشل سعر النحاس بالثبات مطولا فوق الحاجز المستقر قرب 5.9700$ ليتأثر مباشرة بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تسلله مجددا نحو 5.8800$ مما يزيد ذلك من فرص تفعيله قريبا للتداولات التصحيحية السلبية المؤقتة, فتعرضه لضغوط سلبية جديدة سيجبره على الهبوط نحو 5.6000$ وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$.

 

أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه, سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه نحو 6.1200$ و6.2050$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 6.000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

