بالزي الفرعوني والأداء الصوتي .. النجوم على رأسهم شريهان يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير 

شريهان تتألق بصوتها العذب

بالزي الفرعوني سلمى أبو ضيف وأحمد مالك وهدى المفتي في عرض استثنائي

ياسمينا العبد: جدودنا علمونا إن اللي يبني ويعلم دايما سابق الزمن

أحمد حلمي يشارك بالتعليق الصوتي

أحمد حلمي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب أحمد حلمي على إنستغرام

أحمد حلمي يشارك بالتعليق الصوتي في الحدث التاريخي - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب أحمد حلمي على إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 09:58 مساءً - احتفلت مصر مساء اليوم الموافق السبت 1 نوفمبر 2025؛ بافتتاحوسط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الحدث العالمي الذي تم التحضير له بشكلٍ كبير على مدار السنوات الماضية، ويعتبر هذا المتحف واحداً من أهم المعالم السياحية التي من المتوقع أن تجذب العديد من الزوار على مستوى العالم.وقد شارك في هذا الحدث التاريخي العظيم عدد من الفنانين والمشاهير عن طريق الأداء الصوتي أو من خلال العروض المبهرة، حيث حضر حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.في مشهد أبهر الجميع، ظهرت الفنانة القديرةوتحدثت عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وسط أجواء احتفالية مبهرة، حيث ظهرت على خشبة مسرح الحفل؛ وألقتكلمات مؤثرة عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بانتمائها لمصر قائلة: "مصرية أنا.. وأفتخر بانتمائي، مصرية أنا لأقدم شعب وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض، وأول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب".وإختتمت كلمتها:"محظوظ اللي اتولد في بلد الفن فيها متأصل ومنحوت على الجدران، في عروقي وعروق كل مصري من آلاف السنين".كما شارك كل من النجوم، هدى المفتي، أحمد مالك، وأحمد غزي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال عرض مبهر واستثنائي، حيث ارتدوا ملابس فرعونية أنيقة، ملائمة مع العرض المبهر.أطلعوا على نجمات في لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46كما شاركت في الحفل المبهر الفنانة الشابة؛ وألقت كلمات مؤثرة تعكس مدى تأثرها بالحدث التاريخي العظيم؛ حيث قالت : "أنا أتعلمت من أجدادي أن القوة مش بالسلاح.. القوة في فكرة تعيش.. كل حرب بتسرق عمر وكل سلام بيخلق حياة وبنى وعمار.. من طيبة لمنف ولحد العاصمة الجديدة جدودنا علمونا أن اللي يبني ويعلم دائما سابق الزمن.. فاتحين أبوابنا لكل الثقافات محتضين لكل الديانات .. لأننا زي أجدادنا بنؤمن أن سلامنا النهاردة هو حضارتنا بكرا".كما شاركتا أحفاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بمقطوعة فنية مميزة بآلة الكمان خلال الحفل.كما شارك الفنانمن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام" عددًا من الصور والفيديوهات له من داخل أروقة المتحف، وهو يقوم بتسجيل مقطع صوتي سيتم عرضه داخل المتحف.وعلق عليها قائلًا : " فخور أن ليا مكان في المتحف المصري الكبير، بس مش تمثال طبعا، بصوتي، شاركت في تجربة الواقع المدمج الجديدة اللي بتخليك تعيش جوه التاريخ وتحس ان الفراعنة لس حوالينا".تابع: "تجربة مدهشة فعلا، وتشرف أي حد يكون جزء منها، فخور اني شاركت في حاجة بتخلي العالم يسمع حكاية مصر بصوت مصري، تحيا مصر".

