اليابان | مسار تين-إن في كاماكورا: رحلة بين معابد التاريخ وسحر الطبيعة وألوان الفصول

يمتد مسار المشي لمسافات طويلة في جبال كاماكورا عبر تضاريس خلّابة تحمل بين طياتها تاريخ المنطقة، مرورًا بعدد من المقابر القديمة المنحوتة في الصخر. ومع كل خطوة، تتكشف أمامك إطلالات ساحرة على العاصمة السابقة، لتجعل من الرحلة تجربة تجمع بين جمال الطبيعة وروح التاريخ العميق.

كاماكورا من زاوية مختلفة

مدينة كاماكورا، المُحاطة بالتلال من ثلاث جهات والمطلة على البحر من الجنوب، تتميز بمساحة أرض مسطحة محدودة، وهو أمر يثير الدهشة لمدينة كانت مقرًا للحكومة الشوغونية قبل أكثر من 800 عام خلال فترة كاماكورا (1185-1333). غير أن هذه التلال نفسها توفر وفرة من مسارات المشي القريبة وفرصًا للاستمتاع بالطبيعة في أحضان التاريخ.

يمتد مسار تين-إن شمال المدينة عبر سلسلة جبال أوهيراياما، التي يبلغ ارتفاعها 159 مترًا، وهو الأعلى في كاماكورا. يبلغ طول المسار نحو 4 كيلومترات ويستغرق اجتيازه حوالي ثلاث ساعات. يبدأ من معبد كينشوجي، أحد المعابد الخمسة الكبرى لمدرسة زن البوذية في المدينة، الذي حظي بمكانة خاصة في عهد الشوغونية، ويتابع طريقه عبر جبال كاماكورا الوعرة حتى يصل إلى معبد زويسينجي، المعروف بحديقته وأزهاره المتفتحة في مختلف الفصول. على طول الطريق، يمكن للمتنزهين التعرف على معالم تاريخية تعود إلى زمن الشوغون.

وتنتشر هنا وهناك على طول المسار مقابر ياغورا، وهي مقابر منحوتة في واجهات الصخور تعود إلى فترة كاماكورا، وتشهد على تاريخ المدينة العريق. كما تكشف المناظر الطبيعية الخلابة على طول الطريق عن مشاهد بانورامية للمدينة والمحيط، وتتيح في الأيام الصافية رؤية جبل فوجي في الأفق، مما يجعل من هذا المسار تجربة هادئة ومختلفة عن الجولات التقليدية في معابد كاماكورا المزدحمة.



مسار تن أن في بداية فصل الصيف. (© هارادا هيروشي)

من معبد كنّتشوجي إلى صخرة جُوؤو-إيوا

في الحقيقة توجد العديد من المداخل المؤدية إلى مسار تين-إن الجبلي، غير أنّ أفضل نقطة للانطلاق منه هي معبد كنّتشوجي. فخلف المعبد يمتدّ درج طويل وبانحدار شديد يقود إلى ضريح هانسوبو دايغوغن الذي يعتبر الإله الحامي للمعبد. إذ يمكن للزائر من هناك أن يتأمل مشهد كنّتشوجي المهيب من الأعلى، وقد بُني وفق تخطيطٍ مستقيم يعكس مبادئ الزن البوذي الصيني في التناظر والنظام.

وبمتابعة السير، يصل المتنزه إلى قمة جبل شوجوكن الواقعة خلف المعبد، حيث توجد منصة مراقبة تمنح إطلالة رائعة أخرى على مباني كنّتشوجي والمدينة الممتدة في الأسفل. وبعد لحظات من التأمل في هذا المنظر البانورامي، يمكن متابعة الرحلة على امتداد المسار نحو صخرة جُوؤو-إيوا



إطلالات بانورامية ساحرة على مدينة كاماكورا من الأعلى. (© هارادا هيروشي)

وبالتوجّه شرقًا لمسافة لا تتجاوز خمس دقائق سيرًا على الأقدام، يصل المتنزه إلى مجموعة من التماثيل الحجرية المتآكلة بفعل الزمن تقع على مرتفع إلى الجهة اليسرى. تُعرف هذه التماثيل باسم جُوؤو-إيوا، وهي في الأصل صور حجرية لـملك الشياطين (إينما) وتسعة ملوك آخرين يقومون بمحاسبة موتى العالم السفلي، تم نحت مجسماتهم داخل تجاويف ضريح صخري قديم. انهار مع مرور الزمن، ولم يتبقَّ اليوم من تلك المجموعة سوى ثلاثة تماثيل فقط ما زالت ماثلة في مكانها.

من هنا، يمتدّ منظر رائع لطريق واكامييا أوجي، الممر المؤدي إلى ضريح تسورغاوكا هاتشيمانغو، الذي يصل حتى البحر، مع رؤية أسطح مباني المدينة على الجانبين الأيسر والأيمن، في مشهد بانورامي يأسر الأنظار.



قضاة العالم السفلي لصخرة جُوؤ-إيوا المتآكلة. (© هارادا هيروشي)

خصوصية كاماكورا

فور تجاوز صخرة جُوؤ-إيوا مباشرة، يظهر مسار ضيق غير بارز ينحدر إلى أسفل التل. حيث تخفي النباتات الكثيفة بين طياتها ضريحًا صخريًا آخر يُعرف باسم شُداروكي ياغورا؛ يمكن تمييزه بخطوطٍ باهتة مرسومة بالأحمر على سقفه، بينما نُحتت أعمدته وحواف سقفه في الصخر بطريقةٍ تحاكي العمارة الخشبية التقليدية.

ولأن الدفن في المدينة كان محظورا خلال فترة حكم كاماكورا، فقد لجأ الناس إلى نحت هذه القبور الكهفية المسماة ”ياغورا“ في الصخور الطرية التي تحيط بكاماكورا، وغالبًا ما صُممت لتشبه الأضرحة الخشبية الصغيرة. وحتى اليوم ما زال يُعتقد أنّ أكثر من ألف من هذه القبور الصخرية منتشرة في التلال المحيطة بالمدينة، شاهدةً على تقاليد دفنٍ فريدة ميزت كاماكورا عن سائر المدن اليابانية.



ياغورا شوداروكي. لا تزال آثار باهتة من اللون الأحمر الأوكر على سقف القبر.(© هارادا هيروشي)

بالعودة إلى مسار المشي الرئيسي مرة أخرى، يتفرع الطريق إلى 3 اتجاهات. المسار المستقيم منه يؤدي إلى ممر تن أن، بينما ينحدر الطريق على اليمين نحو معبد كاكوونجي. على مسافة قصيرة في الطريق الأيمن يقع ياغورا هيكوهاتشي، أكبر تجمع للقبور الحجرية في كاماكورا.

ويرمز اسم هيكوهاتشي (108 باليابانية) إلى الرغبات الأرضية الـ 108 حسب المعتقدات البوذية، ومن المرجح أنه يرمز إلى عدد أكبر من ذلك أيضاً. وفي الواقع، هناك حوالي 180 قبرًا بالمنطقة، تزيّن جدرانها نقوش تمثل بوذا، وحروف السنسكريتية، وأبراجًا من خمسة طوابق ترمز إلى مسار الوجود كله، بالإضافة إلى أضرحة هوكيوينتو التذكارية.ما يجعل المكان مزيجًا فريدًا من الفن البوذي والطقوس الجنائزية القديمة.



تظهر في ياجورا هيكوهاتشي زخارف بوذية شائعة في كاماكورا. (© هارادا هيروشي)

من ممرّ تن أن إلى معبد زويسنجي

يستمر المسار عبر المنحدرات الحادة والصعود والهبوط حتى الوصول إلى أعلى نقطة فيه، جبل أُوهيراياما. وبعدها بقليل يظهر ممر تن أن، المزود بمكان للاستراحة ونقطة مراقبة واسعة الإطلالة. وقد أطلق على الممر اسم تن أن (أي الحديقة السماوية)، من طرف (توغو هيهاتشيرو) وهو بطل البحرية في حرب روسيا–اليابان التي وقعت عامي 1904–1905، إعجابًا منه بالمنظر البانورامي الذي يكشف سهل كانتو وشبه جزيرة إيزو في الأفق البعيد

وأسفل الممر مباشرة، يقع وادٍ من أشجار الجنكة، حيث تتباين أوراقها الصفراء الزاهية مع جبل فوجي المغطّى حديثًا بالثلوج في أواخر الخريف، في لوحة آسرة. وخلال موسم مشاهدة الأوراق، يمكن للزوار الاستمتاع بالنزول عبر بساط من الأوراق المتساقطة باتجاه الجنوب، أين يقود المسار إلى هوّجو كوبي ياغورا، وهو الكهف الجنائزي الواقع على التلة خلف معبد زويسنجي. ويُروى أنّه المكان الذي أُخفيت فيه رفات أفراد أسرة هوغو الحاكمة بعد سقوطهم، وهو الحدث الذي أنهى حكم الشوغون في كاماكورا، ليُضيف إلى المسار لمسةً من التاريخ العميق الممزوج بجمال الطبيعة.



أوراق في أوج تلونها في وادِ شيشيمای الواقع أسفل ممر تن أن مباشرة. (© هارادا هيروشي)



ياغورا هوغو كُوبي، حيث تم إخفاء رفات زعماء عشيرة هوجو.(© هارادا هيروشي)

نهاية المسار عند معبد زويسنجي

يختتم مسار تنّئن الجبلي رحلته عند معبد زويسنجي، الذي تشتهر ساحاته الواسعة بأزهارها المتنوّعة وألوان أوراقها الزاهية في فصل الخريف. ومن أبرز معالمه أيضاً، الحديقة الصخرية التي صمّمها راهب الزنّ موسو سوسيكي، مؤسس المعبد، والمعروف بمهارته الفائقة في فن تنسيق الحدائق. فقد نحت سوسيكي بركة في الصخر ترمز إلى البحر، وجمع فيها كل عناصر الحديقة الزنّية الأساسية من توازن وبساطة وتأمل، مستلهمًا تصميمها من حدائق مقار الساموراي في تلك الحقبة. واليوم، تُعد هذه الحديقة موقعًا تاريخيًا بارزًا، وشاهدًا آخر. شأنها شأن قبور ياغورا، على براعة حرفيي كاماكورا في توظيف الحجر لتجسيد الجمال والتعبير عن روح الزن.



الحديقة الصخرية الرائعة في معبد زويسنجي، التي تعود إلى فترة كاماكورا، مصنّفة كموقع وطني للتمتع بالجمال الطبيعي (© هارادا هيروشي)

(النص الأصلي باللغة اليابانية في 7 سبتمبر/أيلول 2025، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: ألوان الخريف وجبل فوجي المغطى بالثلوج كما يُرى من ممر تن أن. © هارادا هيروشي）