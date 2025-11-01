بعد تصريحاتها المثيرة… “ناسا” تحسم الجدل بردّ مفاجئ على كيم كردشيان

قالت كيم كردشيان في إحدى حلقات برنامجها The Kardashians إنّها تعتقد أنّ هبوط عام ١٩٦٩ على القمر كان خدعة.

لكنّ وكالة “ناسا” أرادت أن توضح أنّ الحدث حصل فعلًا.

فف الثّلاثين من تشرين الأوّل، أكّد القائم بأعمال مدير “ناسا” شون دافي (أربعة وخمسون عامًا) لنجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر خمسة وأربعين عامًا، أن رائدَي الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين سجّلهما التّاريخ فعلًا كأوّل شخصَين وطئا سطح القمر في العشرين من تموز ١٩٦٩.

وكتب دافي على منصّة “إكس”: “نعم يا كيم كردشيان ، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل… ستّ مرّات!”

وقد أرفق منشوره بمقطع من حلقة الخميس من برنامج The Kardashians، إذ كانت كردشيان في موقع تصوير مسلسل راين مورفي الجديد All’s Fair.

ظهرت كردشيان في المشهد وهي تتحدّث مع الممثّلة سارة بولسون عن شكوكها حول الهبوط على القمر، قائلةً: “أرسل لك مئات المقالات والمقابلات مع باز ألدرين و… الآخر”، في إشارة إلى نيل أرمسترونغ.

وأثناء تحضيرهما التّصوير، قرأت كردشيان من هاتفها قائلةً: “هذه الفتاة تسأله: ما أكثر لحظة مخيفة؟ فيجيب ألدرين: لم تكن هناك لحظة مخيفة، لأن الأمر لم يحدث أصلًا. كان يمكن أن يكون مخيفًا، لكنّه لم يكن كذلك لأنّه لم يحدث.

أضافت كردشيان أنّ ألدرين، البالغ من العمر خمسة وتسعين عامًا، “أصبح متقدمًا في السّنّ”، وبدأ يقول أشياء جعلتها تشكّك في حقيقة مهمة “أبولو ١١”. وتابعت: “أعتقد أنّه لم يحدث فعلًا.”

بولسون لم تؤيّدها أو تعارضها، واكتفت بالقول إنّها “ستقوم يومًا ما ببحث معمّق وجدّيّ في الموضوع”.

واختتم المشهد بقول كردشيان إنّها “ترسل لبولسون نظريّات مؤامرة طوال الوقت”.

وبعد انتهاء المشهد، وعودتها إلى مقطورتها، تابعت كارداشيان الحديث مع أحد المنتجين قائلةً: “لا أظنّ أنّنا فعلناها. أعتقد أنّها كانت خدعة”.

وأضافت أنّ ألدرين “يقول ذلك طوال الوقت الآن في المقابلات.”

من جهته، تابع دافي نشر إنجازات “ناسا” في تغريدته نفسها، قائلًا:

“الأفضل من ذلك: أنّ برنامج NASAArtemis سيعود إلى القمر بقيادة POTUS. لقد فزنا بسباق الفضاء الأوّل، وسنفوز بهذا أيضًا.”

أمّا ممثّل كردشيان فلم يردّ بعد على طلب التّعليق من مجلة People.

وفي الحلقة نفسها، قالت كردشيان إنّها لا تبالي بانتقادات النّاس لنظريّتها، مضيفةً: “سيقولون عنّي مجنونة في كلّ الأحوال. لكن ادخلوا إلى تيك توك وشاهدوا بأنفسكم.”