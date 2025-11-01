اخبار السعوديه

تحقيق مع 478 متهماً وإيقاف 100 في قضايا فساد واستغلال السلطة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن نتائج جهودها خلال شهر أكتوبر 2025، حيث تم مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية في مختلف الجهات الحكومية.

تم تنفيذ 4895 جولة رقابية خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى تحقيق مع 478 شخصاً وإيقاف 100 متهم، بينهم من تم إطلاق سراحهم بكفالة ضامنة، وذلك في وزارات الداخلية، البلديات والإسكان، التعليم، الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت نزاهة أن الجرائم التي تورط فيها المتهمون تتضمنت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، مؤكدة على حزمها في التعامل مع هذه القضايا ومحاسبة المتورطين بشكل صارم.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في البيئة الحكومية، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

